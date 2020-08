Mayra Goñi tras terminar con Nesty: “Nadie me calienta la oreja”

Por: Eric Castillo

Mayra Goñi cuenta que poner fin a su relación con Nesty fue una decisión sana porque la distancia los afectaba mucho. Aún le guarda cariño y no sabe qué pasará en el futuro. Va a cumplir 28 años y dice que ha madurado, pues reconoce que vivió una etapa de ‘juerga’.

Hace unos días la revista Billboard te mencionó entre los artistas peruanos que el mundo debe escuchar...

Me sentí halagada, es un respaldo a mi carrera y saber que estamos trabajando en el camino correcto, pues nos reconocen. Por eso, he dejado un tiempo la actuación por la música. Tengo ganas de seguir luchando por mis sueños.

¿La música es más importante que la actuación?

Me siento más cómoda cantando que actuando, soy como un pez en el agua cantando. En la actuación he sentido inseguridad algunas veces. Desde pequeña quería cantar y la actuación vino en el camino y le agradezco a Dios.

¿Piensas en la internacionalización?

Este año tenía pensado en irme a Miami, Colombia o México y ha quedado postergado hasta el próximo año, pero acabo de lanzar ‘Maldito remix’ con el dúo venezolano Piwaiti.

¿Es una reactualización?

Claro. ‘Pucho’ y ‘Túcutu’ le están dando un plus para que suene diferente, son muy talentosos. ‘Maldito’ es una canción que me ha dado muchas alegrías en la primera versión y estoy agradecida con el apoyo del público, pues siempre la cantan a todo pulmón, pero creo que ahora lanzaré un tema de amor, porque me dicen que siempre chanco a los hombres, ja, ja, ja.

Actualmente apareces en ‘Te volveré a encontrar’, ¿te ves en pantalla?

Ese personaje llegó a mi vida en un momento donde estaba muy complicada, no estaba concentrada en mi trabajo, si le ponía más atención salía mucho mejor. A veces, cuando uno tiene las oportunidades no las sabe valorar. La novela se grabó hace dos años y medio, estaba muy distraída porque me iba mucho de fiesta para olvidar unas penas y no llegaba concentrada a mi trabajo, me dormía. Fue una etapa de joven que todos hemos pasado, estaba soltera y aprovechaba en hacer lo que quería, salir mucho y no me siento tan contenta con mi participación porque pudo ser mejor.

¿Tanto así?

Es que me veo y digo: ‘Mayra, por qué miércoles te ibas a ‘juergear’, no cuidaste tu personaje'. Salía ojerosa, no estaba concentrada, sin aprenderme la letra.

Hoy lo analizas y lo reconoces con madurez...

Sí, estoy en otra etapa de mi vida y las oportunidades que vengan las tomaré de otra manera. Voy a cumplir 28 y ya no pienso igual que a los 25. En ese tiempo estaba alocada, como soy de relaciones largas no salía mucho, pero las amigas me llevaron, me encantó y estuve en el camino de la juerga, ja, ja, ja.

¿Extrañas las juergas?

No. Si mañana abren las discotecas no iría, tengo miedo, estoy muy paranoica con la pandemia. Cuando alguien se me acerca pasa de todo por mi cabeza, ando un poco nerviosa. Lo que sí extraño son los shows, me da rabia no hacer mis conciertos, no es lo mismo cantar por un teléfono o por Zoom.

Mayra Goñi tras terminar con Nesty: “Nadie me calienta la oreja”

Dirías que estás en una etapa diferente...

Exacto, no quiero saber de fiestas ni chicos, quiero estar en paz, necesitaba un tiempo para mí y concentrarme en mi trabajo, así estoy muy cómoda.

¿Tienes que sanar heridas?

No.

¿Ni por lo de Nesty?

Lo de Nesty acabó de manera sana, los dos sabíamos que la distancia afectaba la relación y no teníamos claro cuándo nos íbamos a ver. Vivía con incertidumbre, era desesperante, enfermizo y me ponía muy nerviosa porque se alargaba la cuarentena y ya no era cómodo para mí. No era falta de amor, hablamos para separarnos y que no pase una infidelidad, por lo sano decidimos cortar la relación. Aquí no existen los terceros, nadie me calienta la oreja ni tampoco a él. Ahora si lo hace (salir con alguien) tiene todo el derecho, lo considero mucho, es una buena persona, muy talentoso y no estamos peleados.

¿Aún hay sentimientos?

El cariño no se va de la noche a la mañana, no hemos terminado haciéndonos daño. Solo Dios sabrá qué pasará si me lo vuelvo a cruzar, ni cuándo lo volveré a ver.

Y ahora, como soltera, te deben llegar muchas invitaciones...

Algunos chicos me han escrito ‘qué ha sido de tu vida’ y en una me doy cuenta de qué quieren, quizás dirán que soy creída, pero no tengo ganas de eso, ni de fiestas ni chicos, y tampoco me parece correcto porque aún hay un cariño por mi expareja. No me siento preparada y tampoco quiero terminar una relación para meterme en otra. Quiero estar tranquila, me he vuelto media ‘aguafiestas’.