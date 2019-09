Mayra Goñi y Nesty se confiesan: ‘Los dos somos celosos’ | ENTREVISTA

Por: Frank López



A casi un mes de haber oficializado su romance con una declaración de amor por televisión en ‘El artista del año’, Mayra Goñi y el cubano ‘Nesty’ (Ernesto Alejandro Galguera) se animaron a contar detalles de cómo surgió y se consolidó una relación que nació a larga distancia.

Antes de ‘oficializar’ su relación, lo que ustedes decían daba pie para que el público comentara que era puro marketing...



MAYRA: Hay gente que creía que esto era armado, pensaban que era un tema estratégico. Si bien es cierto yo trabajo desde los 12 años en este mundo, nunca me he prestado para hacer ese tipo de cosas. Creo que cuando hay talento y algo que mostrar, no es necesario meterse en escándalos.

¿Cuándo te diste cuenta de que querías estar con Mayra?

NESTY: Eso se fue dando con el tiempo. Todo comenzó con la música, con una colaboración que hicimos, nos empezamos a ver más, hubo buena ‘química’, pero desde siempre me gustó.



¿Cómo te conquistó Nesty?

M: Es muy cariñoso, muy noble, me gusta que sea así, es romántico aunque no lo parezca mucho, es espontáneo, me hace reír, es un linda persona.

(Fotos: ) Mayra y Nesty no creían en el amor de lejos. (Fotos: Marco Ramón)

¿Y eres celoso?

N: Yo soy bastante calmado.



M: ¿Ah? ¿Calmado?

N: Bueno... pero si alguien se pasa de fresco, hay que ponerlo en su lugar.



Mayra da a entender que no es cierto. ¿Ha habido sus episodios de celos?

N: Dos o tres situaciones así. Cuando uno sale a divertirse, la gente toma y medio que se pasan, pero nada muy grave.

¿Quién es el más celoso de los dos?

N: Mayra es la celosa por 100.

M: Soy celosa, lo acepto, pero él no lo acepta. Hasta cuando me llegan regalos e invitaciones, me pregunta quién me las manda. Igual no le doy motivos, solo es la gente que a veces se quiere pasar de viva.



¿Cómo se dicen de cariño?

M: Yo le digo: ‘amor’, ‘bebé’, ‘bebito’... hasta le digo ‘mi hijito’.

N: ‘Mi flaca’, ‘mi negra’, ‘la Yuru’.

¿Ya vio los videos de ‘Yuru: la princesa amazónica’?

M: Ya los vio y pronto lo voy a llevar a la selva para que comparta con los monos.

N: Me gustaría conocer esos lugares donde ella grabó, pero también me gustan los animales y la naturaleza. Es un lugar al que queremos ir desde hace tiempo y siempre lo hemos ido postergando.



¿Ya tiene fecha ese viaje?

M: De todas maneras será en un fin de semana de estos, agarramos el avión y nos vamos a Iquitos. Como una pequeña ‘luna de miel’...

M: Ya hemos tenido varias, nos hemos ido a Miami y a otros lugares juntos.

Dicen que los viajes de enamorados ayudan a conocer a la pareja...

M: Creo que ya nos conocemos lo suficiente, sabemos qué nos molesta a cada uno, y no nos va tan mal. No sé si es porque esto recién comienza, pero ya nos vamos conociendo. De hecho, estos viajes ayudan a que la relación se consolide.



En las peleas típicas de toda pareja, ¿quién es el primero en ceder?

M: Yo. Él es muy orgulloso.

N: Es que si uno no se equivoca, no tiene que pedir perdón.

M: Así no sea mi culpa, no puedo estar peleada mucho tiempo.

Entonces Nesty no es de esos hombres que hacen a un lado el orgullo y dicen: ‘Perdóname, mi amor, por lo que tú me hiciste’.

M: Risas.

N: Si hiciste algo, es correcto pedir perdón, pero sino, no.

M: No soy tan rencorosa, las cosas se me pasan rápido, todo menos una deslealtad, faltas de respeto, eso no.



¿Creían en el amor de lejos?

M: No creíamos, pero así se han dado las cosas, un poco a la distancia, creo que lo hemos sabido manejar bien y espero que lo sigamos haciendo así.

N: Mientras existan los aviones, todo bien.

M: Y la plata... porque estos viajes no son como ir a provincia o como chapar el bus.

Nesty, ¿qué dice tu familia de la novia?

N: Mi mamá está encantada, se llevan muy bien, ya le ha cocinado.



Ya que mencionas la comida, ¿cuál de los dos se lleva mejor con las ollas y sartenes?

N: No me gusta la cocina, a un hermano mayor que tengo le encanta, lo mío es la música.

M: Cuando he tenido que hacer mis propias cosas, lo hago porque me gusta comer rico, y mi sazón es muy parecida a la de mi mamá.