Mayra Goñi | Nesty: "Si estamos juntos es para construir algo en el futuro"

Mayra Goñi recibió sus 27 años al ritmo de la música criolla y moviendo la cintura con un festejo. La cantante llegó a la peña ‘Del Carajo’, acompañada de su novio Nesty, su familia y amigos.



Precisamente, el cubano la sorprendió cuando apareció con una torta en forma de corazón, con la dedicatoria: ‘Feliz día, mi amor’.



“Estoy feliz, vine a celebrar mi cumpleaños. Prefiero hacerlo con música criolla y no en una fiesta de Halloween”, dijo Mayra Goñi, quien subió al escenario a pedido del animador del local y le cantaron el ‘Cumpleaños feliz’ al ritmo del festejo.



Por otro lado, Nesty indicó que coincide con Mayra Goñi en que quiere una relación estable y ‘ya no está para juegos’.



“Ambos coincidimos en eso, ya pasé mi etapa de locura. Llegó el momento de formar algo bonito y serio, ninguno de los dos quiere perder el tiempo, y si estamos juntos es para construir algo en el futuro”, contó el participante de ‘El dúo perfecto’.



También aclaró que le encantan los niños, pero es muy apresurado hablar de esos temas porque recién tiene 2 meses de relación con Mayra Goñi.



“A mí me encantan los niños, pero nosotros llevamos dos meses de relación y nadie piensa en tener hijos todavía. Siempre he querido formar una familia más adelante, a los 28 o 29 años. No tengo duda de que Mayra sería una gran mamá, le gustan los niños, pero todavía estamos jóvenes y tenemos muchos proyectos por realizar”, aseguró el cantante.

“Nosotros la pasamos muy bien, tenemos una química única desde que nos conocimos. Sí hay algunos problemas, pero todo se soluciona”, añadió.