Mayra Goñi niega que su tema 'Karma' sea dedicado a Fabio Agostini

La actriz y cantante Mayra Goñi aseguró que su reciente tema ‘Karma’ no está dedicado a su expareja Fabio Agostini , como señalan en las redes sociales. Sin embargo, dijo que ‘a quien le caiga el guante, que se lo chante’.



“Pero me va mejor sola, a nuestra novela se le acabó la hora, ya no me vengas con esas historias, que borré tu recuerdo de mi memoria, pero me va mejor sola...”, es parte de la letra de la canción de la popular ‘Vivi’ de ‘Los Vílchez’.

¿La canción está dedicada a Fabio?

‘Karma’ no tiene dedicatoria, a quien le caiga el guante que se lo chante, ja, ja, ja... No tiene nada que ver con Fabio, yo la grabé antes de terminar con él. Hice una nueva versión, pues el tema original es de una colombiana.



Te han querido involucrar sentimentalmente con un cantante cubano.

No pasa nada. Nesty es solo un amigo con quien he trabajado. Yo me encuentro soltera y quiero dedicarle tiempo a mi carrera musical, por ahora no planeo tener otra relación.

¿Vas a dejar de actuar por un tiempo?

Por ahora mi prioridad es la música, estoy en plena promoción de ‘Karma’. Luego, voy a viajar al extranjero para seguir grabando, va a ser un año musical. Nos han comunicado que se haría la segunda parte de ‘Los Vílchez’ y estaría encantada de seguir en la serie.