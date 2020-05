PURO FUEGO. Mayra Goñi no toleró que usuaria diera a entender que sus declaraciones sobre Amy Gutiérrez y su distanciamiento con Nesty habrían sido parte de una campaña de marketing para promocionar su nuevo proyecto musical.

“Este VIERNES sale la canción de mis amigos @emiliojaimeoficial y @danielalegarda 💓 Gracias por hacernos parte de #calendarioremix 🔥 @realboynesty y yo estamos felices de sumarnos a este HIT 🎬🎵”, escribió Mayra Goñi en su cuenta de Instagram.

Una usuaria en redes sociales respondió la publicación de Mayra Goñi de este modo: “Y para promocionar eso, tenias que buscar un motivo para promocionarte. Que nivel”. La actriz y cantante no soportó leer este comentario y le dio una respuesta tajante.

“Mi amor LEE BIEN. No es mi canción, es de Emilio (...) la próxima tú vienes con otra actitud si quieres que te respondan de la misma manera”, le respondió Mayra Goñi. Sin embargo, la usuaria continuó despotricando contra la actriz y le pidió que sane su corazón.

Esa fue la gota que derramó el vaso y Mayra Goñi le indicó a la usuaria que ella no la conoce. “Yo creo que deberías conocerme para poder opinar de lo que debo sanar o no! Es fácil criticar y te apuesto que ni siquiera estas bien informada de lo que realmente pasó! Los chicos que me defienden me conocen y saben que jamás he necesitado de un escándalos para favorecerme! No lo necesito, GRACIAS a Dios tengo talento por eso poco a poco vengo logrando mis sueños desde muy pequeña! Y créeme que mil veces me han dado a elegir por el camino más fácil y a estas alturas no lo necesito! Yo solo respondi porq a la señorita ya no la consideraba mi amiga y ser sincera con lo que siento no tiene nada de malo! Maldad es lo que querían armar para perjudicarme. Yo estoy con mi conciencia bien tranquila y limpia. Que Dios te bendiga ✌🏼🤍”, respondió.

