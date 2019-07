Mayra Goñi 'pone el parche': "No ando picando por aquí y por allá"

Mayra Goñi dijo que no tiene nada de malo que haya llevado a su ‘saliente’ Nesty a Ica, lugar donde oficializó su relación con Fabio Agostini.

“Nesty se me ha ido a Miami, pero ya vuelve pronto... creo que va venir antes de lo esperado”, afirmó Mayra, quien fue al ‘Circo Classico’ en compañía de su familia.

¿Cómo les va ahora (que ya oficializaron)?

Yo no he dicho nada... solo voy a decir que soy muy feliz.



Esas fotos en los tubulares de Ica dieron que hablar, porque también fuiste con Fabio

¡Ay, dale con eso! Que lo llevé al otro (Fabio), que lo llevé a este... Me hubiera gustado llevarlo a la selva, que me encanta, pero grabo la novela. Entonces, lo más cerca es Paracas. No por el hecho que llevé a alguien, significa que no pueda ir con nadie más.



¿Conservas la amistad con Fabio?

Si me encuentro con él le daré un abrazo y siempre voy a guardar un bonito recuerdo.

¿Ya lo superaste?

Sí, ya pasó un montón de tiempo, casi un año.



¿Cuánto tiempo ‘guardaste luto’?

No sé, pero yo conozco a Nesty seis meses y recién empezó toda esta cosita conociéndonos en el camino, pero no es desde que lo conocí. Pasó un tiempo prudente.

La gente dice ‘asu, rapidito cambia de novio’, pero de verdad que tú, mamacita que me estás escuchando, no recuerdas que al otro día nomás cambiaste de novio, no me vengas a reclamar, ya pasaron 6 meses, ja, ja, ja... Yo busco a alguien estable para estar, no ando picando de aquí y de allá, entiendes. Fabio es el único novio que he oficializado y no tienen que decir que cambio de novio a cada rato.

Entonces, ¿todo bien con Nesty?

Sí, es una gran persona para quererlo como lo quiero, me he encariñado mucho con él.



¿Cuándo vas a oficializarlo?

Cuando se de el momento, cuando esté segura. No se pueden forzar las cosas, hay que tener madurez para tener una relación a distancia. Si este cariño se va volviendo más grande y no podemos vivir el uno sin el otro, obviamente va a tener que ser así.