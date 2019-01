Mayra Goñi reveló que se aumentó el busto: "Me puse algo decente" | VIDEO

Mayra Goñi no hace caso a las críticas. La actriz y cantante recibió duros comentarios tras subir unas fotografías en redes sociales posando en bikini. Según sus detractores, 'Vivi' de 'Los Vílchez' se habría sometido a varias cirugías para mejorar su figura.

Y es que esta clase de críticas también las ha recibido Flavia Laos. La amiga de Mayra Goñi ha dejado en claro que ella solo se operó el busto y que luego tuvo que quitarse los implantes porque el tamaño fue excesivo.

Ahora, tras enterarse que se especula que se sometió a más de una cirugía, Mayra Goñi minimizó las palabras de sus detractores. Para la actriz, no tiene nada de malo cuando alguien se opera e, incluso, está bien tener cierta ayudita. Con moderación.

En entrevista con América Espectáculos, Mayra Goñi reveló que ella sí ha pasado por el bisturí, pero no en todo su cuerpo. La ex de Fabio Agostini confesó que ella se aumentó el busto, pero nada exagerado.

"El que tiene la posibilidad de hacerlo lo va a hacer. Así que por favor, no molesten. Lo que yo pienso que tengo que mejorar lo voy a hacer sin excederme. Yo no tenía nada adelante, era una niñita, pero me puse algo decente. Quizá lo vean diferente en televisión, fácil se ve más brusco, pero parezco una chibolita", declaró Mayra Goñi