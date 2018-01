Mayra Goñi: "Cuando me enamoro pierdo la cabeza y doy la vida por la persona con quien estoy" [VIDEO]

Mayra Goñi camina por el Callao y atrae muchas miradas. Su ‘calle’ la hace más atractiva de lo que ya es y, aunque más de un galán quiera conquistarla, ella prefiere estar sola. El motivo: le costó separarse del futbolista Luis Trujillo, por eso ahora solo se concentra en el trabajo y en divertirse con ‘Viviana’, su personaje en ‘VBQ: Empezando a vivir’.



Cántame un poquito de ‘Maldito’, esa canción que estrenaste el año pasado...

Va así: “Nunca más sabrás de mí, te lo puedo jurar / Si hoy te fuiste de aquí, lo tendré que aceptar / Dejar en manos del tiempo/ Algún día tú sentirás lo que siento”.



Creo que esa canción tiene dedicatoria...

No, la grabé cuando estaba bien con mi pareja (Luis Trujillo) y justo cuando terminamos lancé la canción, fue coincidencia. Ahora voy a sacar otra que se llama ‘Sola y soltera’.



Hay mucho despecho en esa letra...

Ja, ja, ja. Todo fue coincidencia, te lo juro.



Hace poco me contaste que tu relación con Luis Trujillo fue intensa, muy importante y la más duradera que tuviste...

Sí, fue una relación bonita, con buenos y malos recuerdos. Fue una relación que me marcó. He pasado cosas fuertes. Pero ya estoy en otra cosa...



¿Alguna vez alguien te fue infiel?

Mi vida amorosa siempre tuvo altos y bajos. Me tocó sufrir por momentos. Tuve otras relaciones, no tan largas, pero en algún momento sí hubo infidelidad...



Muchos creen que a una chica guapa, talentosa y exitosa no le pasan esas cosas...

Eso no tiene nada que ver. Los hombres son todos iguales. No se conforman. Cuando buscan por otro lado, después se arrepienten, están llamando para volver.



Me han contado algunas cositas: que tu ex te llama de madrugada, te busca en tu departamento, te ruega para volver. ¿Es cierto?

Ja, ja, ja. Yo ni enterada.



Bueno, ¿cuando cierras una puerta ya no la vuelves a abrir?

Sí la he abierto varias veces, pero cuando terminamos por cosas pequeñas. Lo último fue un problema más grande, él tiene otra relación y si no me equivoco, tendrá un bebé. Entonces, ya no podemos volver al pasado. Hace 7 meses que estoy soltera. No voy a mentirte y negar que pasé por un proceso fatal, fue cuando grabé la novela y ahora que me veo al aire, digo: ‘¡Dios mío, qué flaquita estaba!’. Era porque estaba en depresión total, me afectó bastante.



Estabas muy enamorada...

Sí, porque fueron 4 años. Cuando me enamoro pierdo la cabeza y doy la vida por la persona con quien estoy. Fue difícil desligarme de él. Pero ya pasaron siete meses, estoy tranquila, ya lo superé. Le deseo lo mejor, antes le deseaba lo peor, ja, ja, ja.



Como dices, eres una chica que lo entrega todo, ahora no pasará lo mismo...

Exacto. Ya tengo miedo dónde pongo mi corazoncito, porque me lo pueden lastimar. Ahorita no estoy preparada para tener otra relación. No tengo tiempo porque grabo desde las 7 de la mañana. Una relación requiere de compromiso, porque si la descuidas, mira lo que pasa.



El muchacho se va por otro lado...

Sí, pues. Se cree libre, se cree soltero y la friega. Ah, y antes de que me olvide, dentro de poco lanzaré ‘Sola y soltera’, gracias al apoyo de radio ‘La Zona’.

Mayra Goñi en Colán

¿Y cómo es el tema ‘Sola y soltera’?

Es una chica que ya está cansada de las mentiras, de todas las promesas que le hacen los hombres. Todos los hombres son unos mentirosos que meten floro, que engañan, que dicen ‘te amo’ y después están haciendo sus tonterías. Es una chica que no cree lo que le digan.



¿Y la letra?

“Ya me cansé de las mentiras / de las cosas que me decían / de todos los cuentos que antes me creía / y no me importa lo que diga la gente, pero esta noche seré un poco indecente”.



¿Te identificas con esa estrofa?

Sí, ya me cansé de tantas mentiras.



Hablas como si todos tus ex te hubieran tratado mal...

Es que todos los hombres son así. Ya no les creo ni lo que comen.



¿Y tú estás sola y soltera o hay alguien especial en tu vida?

Siempre hay un interesado por ahí.



¿Amiguito con beneficio?

No, eso no.



¿Es verdad que Nicola Porcella te está tirando maicito?

Ahorita estamos grabando una novela (‘Te volveré a encontrar’) en la que Nicola es protagonista, yo también participo con él. Grabamos prácticamente todos los días. Pero nada. Así como me graba a mí, también graba a Flavia. Yo también grabo desde mi celular historias, molestando a mis compañeros. Como no tienen qué inventarse, porque justo coincidió con la ruptura de Nicola con Angie, ya me lo quieren ‘chantar’ a mí. Pero no pasa nada. Paramos juntos por el rol que tenemos en la novela, eso nada más.



También te vincularon con Fabio Agostini, ¿qué de cierto había en eso?

Fabio es mi amigo, lo quiero mucho, es un chico buena onda. Ahorita está en Brasil.



Otro con quien te relacionaron fue con Jefferson Farfán...

Sí.



Vi que te fuiste a bailar al ‘búnker’...

Sí, tenemos amigos en común y fuimos a celebrar el triunfo de Perú.



¿Tienes una bonita amistad con Jefferson?

No es mi amigo. Me lo presentaron de ‘hola y chau’.



¿Te parece un chico guapo?

Sí, es un chico simpático. Pero yo quiero estar solterita.



Tú que analizas los antecedentes, imagino que ya te espantaste con los de la ‘Foquita’...

No lo sé, no puedo juzgar a las personas por su pasado.



Además, estás curada de los futbolistas...

Nunca hay que escupir al cielo. Uno nunca sabe.



Cuéntame un poco sobre ‘Viviana’, tu personaje en ‘Ven, baila, quinceañera’...

Es una mala que da risa. No es una mala como la que hace Emilia Drago (‘Nicole’).



¿‘Viviana’ es interesada?

‘Viviana’ siempre estuvo enamorada de ‘Jhonny’, pero de alguna manera le da cólera fijarse en un chico que no tiene plata, porque a ella le gustan los lujos.



¿Hay algo de Mayra en ‘Viviana’?

Claro, somos igualitas, ja, ja, ja. Mentira, no soy tan cruel como ‘Viviana’. Tal vez me parezco en lo pícara, en el barrio, porque a mi personaje le he metido la experiencia que tuve en el rico Rímac.