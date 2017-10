Mayra Goñi se luce en ropa de baño y sorprende a sus seguidores ¿con indirecta para su ex? [VIDEO y FOTOS]

La actriz Mayra Goñipublicó una foto en la que luce una ropa de baño. La imagen rápidamente alcanzó los 27.800 Me gusta. Los seguidores de la cantante elogian su esbelta figura y le dicen que se encuentra en su mejor momento.



Muchos creen que la frase que acompaña la foto de Mayra Goñi es una indirecta para su ex pareja, el futbolista Luis Trujillo. "Con el tiempo te das cuenta que no necesitas sentir mariposas, necesitas sentirte tranquilo", escribió la actriz en la publicación de Instagram.



En el programa En Boca de Todos, Mayra Goñi reveló que está soltera. La actriz evitó comentar sobre las razones que habrían ocasionado el rompimiento, sin embargo, dio a entender que no quería dejar mal al futbolista.



Mayra Goñi fue invitada al programa para responder sobre sus nuevos proyectos y relaciones afectivas. La actriz indicó que está metida completamente en su carrera como cantante y que hace cinco meses está soltera.



Como se recuerda, Mayra Goñi fue enamorada del futbolista Luis Trujillo, quien juega como lateral izquierdo para el equipo del Sport Huancayo. La actriz no específico la razón del distanciamiento, pero se especula que el deportista se habría portado mal.

Con el tiempo te das cuenta que no necesitas sentir mariposas, necesitas sentirte tranquilo 🦋 Una publicación compartida de Mayra Goñi (@mayragoni) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 2:09 PDT