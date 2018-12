Mayra Goñi sobre ruptura con Fabio Agostini: "No me siento culpable de nada, tengo la conciencia tranquila"

La actriz Mayra Goñi indicó que Fabio Agostini solo busca molestarla al intentar ‘coquetear’ con Angie Arizaga y asegura que ella tiene la conciencia tranquila.



“Creo que lo hace por molestar, pero no tengo celos, para nada. Ya no estoy con él (Fabio Agostini), así que es libre desde que terminamos, puede hacer lo que quiera. No le tengo cólera tampoco, solo me quedo con los bonitos recuerdos”, indicó Mayra Goñi, quien desmintió haya tenido algún ‘roce’ con Angie Arizaga, tras ser vinculada con el ‘guerrero’.



“Mi relación con Angie (Arizaga) no ha cambiado, grabamos siempre, pero ya no quiero hablar del tema, porque me da un poquito de rabia que se siga comentando. No deseo dar más cuerda a esa situación (Fabio Agostini)”, acotó.



Fabio comentó que Nicola es un ‘mentiroso’, porque dijo que ‘tenía códigos’ y aclaró que jamás tuvo nada contigo…

No puedo hablar mal de nadie. Nicola es mi amigo y no sé en qué problemas estarán metidos.



¿Te decepciona la actitud que está teniendo Fabio?

No me siento culpable de nada, estoy relajada, sé bien lo que hago y estoy feliz, porque tengo la conciencia tranquila.



De otro lado, la actriz se siente entusiasmada por su regreso a ‘Los Vílchez’, que se estrena el 2 de enero y donde interpreta a ‘Viviana’.



“Ha sido un año positivo en mi trabajo, me está yendo muy bien y agradezco todas las oportunidades que me están dando. Espero continuar así el próximo año”, acotó.