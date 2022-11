Mayra Goñi cumplió 30 años y decidió celebrarlo junto a sus amigos en un yate en Miami, Estados Unidos.

La cantante y actriz peruana se encargó de publicar videos de la celebración a través de historiales de Instagram, donde ella reveló que sufrió un resbalón y hasta perdió su pastel de cumpleaños.

“Me caí fuerte chicos, me saqué la ñoña y me duele mucho”, contó la influencer en un historial de Instagram. Ella mostró las consecuencias de su caída, donde se vio un moretón en la pierna.

Mayra Goñi festejó su cumpleaños

Sobre su pastel, Mayra Goñi dijo que ella y sus amigos ingresaron al yate con las bebidas, los globos y los vasos para festejar, pero olvidaron la torta afuera de la embarcación. Cuando se dieron cuenta que la habían olvidado, ellos salieron para ubicarla, pero ya no estaba.

“La mandé hacer como me encantaba... nos abrieron las puertas del yate e ingresamos con las cosas, pero menos con la torta. Cuando quisimos cantar ‘Happy Birthday to you’ quisimos ubicarla, pero ya no estaba”, relató Goñi.

Mayra Goñi cumplió 30 años

Pese a la situación, Mayra dijo estar feliz por sus 30 años y compartió un mensaje en su perfil de Instagram para expresar su gratitud ante las muestras de cariño.