Días atrás, Gisela Valcárcel generó polémica luego que, durante la celebración de una chocolatada, en el distrito de San Juan de Lurigancho, afirmara frente a un grupo de niños que Papá Noel no existe.

Sin embargo, las palabras de la conductora de “El Gran Show” no solo dieron de qué hablar en Perú, sino también captó la atención de algunos medios extranjeros, los cuales no han dudado en criticar a la presentadora de televisión y hasta la llamaron “mujer sin corazón”.

“Mujer sin corazón revela a cientos de niños que Santa Claus no existe en evento de beneficencia” , tituló el medio mexicano “Okchicas”, el cual explicó todo lo que ocurrió en dicha chocolatada.

“Es por eso que cuando un adulto mata de golpe la magia, al confesarles a los niños que todo el encanto de la Navidad no existe y que en realidad son los padres quienes se encargan de todo, se considera una crueldad”, se lee en el primer párrafo de la nota que ya viene siendo comentada en nuestro país.

Uno de los primeros en reaccionar fue el periodista Samuel Suárez, responsable de Instarandula, quien se burló de las noticias sobre Gisela Valcárcel en otro país.

“Mira, Samu, hasta en las páginas mexicanas salió la Grinch”, le dijo una usuaria. “Jajaja, mujer sin corazón, se pasaron de fríos”, comentó el periodista.

¿Tula Rodríguez deja abierta la chance de presentarse en programa de Gisela?

Tula Rodríguez se encuentra alejada de la TV tras terminar su vínculo laboral con “En boca de todos”, y hasta el momento, se desconoce si ya tiene alguna propuesta para volver a la pantalla chica en el 2023.

En esa línea, la excompañera de conducción de Maju Mantilla fue consultada sobre la posibilidad de presentar en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la mamá de Ethel Pozo no ha tenido problemas en invitar a la pista a baile a personajes como Roberto Martínez, Rodrigo González, Viviana Rivasplata entre otros.

“Mira, yo voy a estar donde me sienta cómoda y he recibido invitaciones de todo tipo. Donde tú me ves, es donde yo quiero estar. Donde no estoy, es porque no quiero. No quisiera entrar en dimes y diretes porque no va. Yo siempre he dicho no y así seguiré”, respondió al portal Infobae.

