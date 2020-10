Melania Urbina, actriz de la serie De vuelta al barrio’, fue una de las protagonistas que dio positivo al coronavirus. Tras alejarse de las grabaciones para hacer su respectiva cuarentena, confirmó a través de sus redes sociales que venció al Covid-19, para alegría de sus fans.

Hace unas semanas, América TV confirmó que cuatro actores de la serie ‘De vuelta al barrio’ dieron positivo a coronavirus tras someterse a pruebas moleculares. Debido a esto, los contagiados tuvieron que alejarse de la producción.

Uno de los casos positivos fue el de Melania Urbina. La actriz expresó su sentir como paciente de coronavirus y agradeció también a sus seguidores y a la producción de la serie por el apoyo.

“No es nada fácil recibir la noticia de que tienes covid. Te asaltan de pronto muchas emociones. Miedo, culpa, confusión. ¿Qué hice mal? ¿Habré contagiado a alguien? ¿Podré superarlo? ¿Cómo reaccionará mi cuerpo? Tuve la gran suerte de que mis síntomas fueron muy leves. Y que no contagié a mi hija, que era lo que más me angustiaba. Mi experiencia se trató más de un viaje de fortaleza mental, de confianza, de mantener la calma y no perder la objetividad. Además he tenido la fortuna de recibir apoyo y amor por todos lados. Tengo que agradecer infinitamente a todo el equipo de De vuelta al barrio y a Estela, mi productora, por preocuparse tanto y llamarme cada mañana y cada noche para saber cómo me sentía. Al apoyo total del canal a través de su maravillosa Doctora Carito y Patricia, su asistenta social. A mis compañeros, a mi familia, a mis amigos y a mis vecinos. Nunca he respondido tantos mensajes y llamadas ofreciéndome ayuda y apoyo incondicional. Todos hicieron que este viaje solitario sea más fácil y llevadero. Sólo me queda decirles que se cuiden mucho, que no se confíen y que si les toca, lo traten de tomar con calma y actúen con resposabilidad. Le puede pasar a cualquiera. Esto no ha terminado. Y sólo unidos venceremos al covid”, escribió.

AMÉRICA SE PRONUNCIÓ

Según el mensaje que envió América TV, fue uno de los actores que presentó síntomas leves, por lo que se procedió a suspenderse las grabaciones para someterse a todos a pruebas moléculas, de las cuales 4 fueron positivas.

De acuerdo a los protocolos establecidos para la reanudación de las grabaciones en América Televisión, la semana pasada, al presentar síntomas leves uno de los actores de la serie “De vuelta al Barrio”, se procedió a la suspensión de grabaciones y la realización de pruebas moleculares a todos los actores y personal técnico. Cuatro actores dieron positivo, procediéndose a aislarlos en cuarentena hasta que vuelvan a resultar negativos en una prueba molecular.

América tiene como principal preocupación la salud y el bienestar de sus colaboradores y es por ello que ha implementado una exigente serie de protocolos de bioseguridad que involucran la realización constante de pruebas, el diseño de burbujas de aislamiento al interior del canal y el seguimiento médico a sus colaboradores, entre otras medidas de bioseguridad que intentan minimizar las posibilidades de contagio al interior de la empresa. No hay indicación alguna que el contagio se haya dado en las instalaciones del canal. Desafortunadamente el COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa.

Los actores involucrados se encuentran sin síntomas, con excepción de uno de ellos que presenta síntomas leves. Todo el resto del personal ha dado negativo a las pruebas.

De vuelta al barrio