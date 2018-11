Melania Urbina enamora a todos en 'Asu Mare 3': "Me siento más sexy que nunca" | ENTREVISTA | FOTOS

La veo en persona por primera vez, pero siento que siempre ha sido parte de mi vida. Que siempre ha estado en mis sueños y recuerdos, como si la conociera desde hace muchos años. Caminamos unos minutos por el malecón y chicos y grandes se le acercan por una foto, un saludo o simplemente le sonríen desde lejos.



Como actriz responde a muchos nombres, pero el suyo es Melania Urbina. Ella ha enamorado a varias generaciones durante los últimos 20 años, ya sea como ‘Chica Dinamita’, como ‘escort’ en ‘Mañana te cuento’, la ‘Perricholi’ o como la popular ‘Monsefuana’ de ‘Al fondo hay sitio’. Hoy la vemos en la ‘tele’ como la profesora ‘Anita’, puede encontrarla siempre en el teatro y desde esta semana, nuevamente en la pantalla grande en el exitoso mundo de ‘Cachín’.

De tantos buenos personajes que has hecho, ¿con cuál te identifica más la gente?

Depende de la generación. Siempre voy a estar relacionada con la ‘Chica Dinamita’ y también con ‘Monserrat’ de ‘Al fondo hay sitio’. Ahora me reconocen como ‘Miss Ana’ por ‘De vuelta al barrio’.



En este 2018 has estrenado tres películas...

Sí, ‘Django 2’ a principios de año, después ‘Margarita 2’ y ahora ‘Asu mare 3’. Ha sido increíble. Además, está la serie, que va muy bien en esta segunda temporada y cuenta con personajes muy distintos.



¿Qué significa ingresar a la saga más taquillera del Perú?

Una emoción muy grande, también un poco de nervios. Es un poco intimidante estar en un proyecto tan grande, pero a la vez agradecida por haber sido convocada, que hayan pensando en mí para un personaje tan bacán como es ‘Brenda’. Es una mezcla de emociones, pero sobre todo mucha alegría.

¿Eras fan de ‘Asu mare’?

Como casi todo el Perú, vi las películas y me gustaron. ‘Cachín’ tiene un ángel único que hace que la gente lo quiera tantísimo y vaya a conocer su historia.



La historia de ‘Cachín’ es la de un chico de barrio que cumple sus sueños. ¿Te sientes identificada?

Yo crecí en Miraflores, que es una realidad distinta a la de Mirones. No tuve una vida de barrio, no tenía a los amigos de la cuadra, de la zona. He sido de los niños cuyos mejores amigos estaban en el colegio. Mi mejor amiga de la vida y con quien más he compartido ha sido mi hermana .



¿Jugabas a estar en una película?

Desde muy chiquitita soñaba con ser actriz, pero en ese momento era algo tan lejano, tan irreal como querer ser astronauta. Verme ahora como adulta dedicándome a la actuación desde hace 24 años es cumplir cada día un sueño y cada vez que se estrena una película, como ahora ‘Asu mare’, lo vuelvo a cumplir.

¿En qué momento te diste cuenta de que podía ser real?

Era la típica niña que estaba en todas las actuaciones del colegio y en quinto de secundaria entré al Club de Teatro de Lima. Ahí comencé a sentir que podía ser algo real. En la universidad nunca dejé de actuar hasta que llegó mi primer papel en televisión, en la novela ‘Cuchillo y Malú’. Desde ahí nunca paré, a pesar de que hubo momentos difíciles, en los que no había proyectos o las obras se cancelaban porque la gente no iba al teatro.



¿Te avergüenza un poco cuando te recuerdan la famosa escena del techo en ‘Django’?

Ya no. Tengo 41 años, ya pasé por todas las emociones al respecto. Al comienzo, por supuesto. Cuando hice de la ‘Chica Dinamita’ tenía 23 años y sí me generó muchos conflictos, emociones distintas. Estoy orgullosísima de ese papel y de haber sido tan osada y valiente para una época en la que la gente no lo era.

Tienes una hija de 14 años. ¿Vio ‘Django’?

Todavía, pero conoce perfectamente los pormenores de la película.



¿Le contaste o lo hicieron sus amigos?

Le he hablado y también en el colegio por supuesto, porque en el estreno de la segunda parte comenzaron a salir imágenes de la primera. Ella tiene una mente abierta, es de otra generación, libre de prejuicios. Es la más orgullosa de su madre y aplaude todo lo que hago.



Has sido durante años la chica sexy del cine. ¿Cómo afrontas eso en esta etapa de tu vida?

Me siento más sexy que nunca, segura conmigo misma y los papeles sensuales no son incompatibles conmigo. ‘Brenda’ de ‘Asu mare 3’, por ejemplo, es una chica absolutamente sexy y me siento capaz de seguir haciendo esos papeles durante mucho tiempo.

¿Es difícil ser madre soltera?

No soy mamá soltera, soy mamá divorciada, que es completamente distinto. El papá de mi hija está absolutamente presente, hemos compartido la paternidad desde el primer día y así será siempre. Frank (Pérez Garland, director de cine) es un padre extraordinario, que se ha hecho cargo siempre de su hija, y no solo en cuestiones económicas.



¿Ya te tocan la puerta los niños?

Sí, pero mi hija aún tiene 14. Hay esos enamoramientos juveniles, no una relación en la que yo diga ‘cuidado’.

¿Vives con miedo?

Siempre habrá temor. No conozco, al menos en mi entorno, una mujer que no haya vivido una experiencia desagradable, violenta. Ahora que mi hija empieza a hacer algunas cosas sola, no estoy tranquila hasta que no regrese.



¿Y cómo estás del corazón?

Ahora estoy muy bien; si te refieres a si tengo pareja, pues no. Tampoco hay que tenerla para sentirse bien.



Gracias por dejarnos entrar a tu vida...

Gracias a ustedes por pensar en mí. Me encanta poder estar en contacto con la gente.



Y ahí dejamos a Melania, enamorando a todos a su paso y rumbo a convertirse en alguien más, alguien que seguramente lo acompañará a usted en sus sueños.