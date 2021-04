La actriz de la teleserie ‘De vuelta al barrio’, Melania Urbina envió un contundente mensaje a los acosadores de redes sociales, luego de haber sido víctima de un mensaje “asqueroso” que recibió en su cuenta oficial en Instagram.

Ella contó en un video, publicado en sus historias, que fue acosada en su red social y por eso solicitó a sus seguidores que la ayuden a denunciar la cuenta de donde provenía el mensaje. Además, aprovecho para dejar en claro que en su cuenta: “¡No se permite el acoso!”.

“Hace un ratito mostré un comentario asqueroso que me hicieron y les pedí que denunciaran la cuenta. La persona dueña de la cuenta, que me parecía raro porque era una cuenta normal, normalmente los acosadores se esconden detrás de cuentas falsas porque son unos cobardes, me aseguró que le habían hackeado la cuenta y que no había sido él”, señaló Melania Urbina.

“He decido créele a esta persona y borrar la historia. Igual muchas gracias a los que al toque saltaron y denunciaron la cuenta. Y que los acosadores sepan que en esta cuenta se les denuncia, se les expone y no se permite el acoso”, agregó de forma contundente la actriz.

Melania Urbina reacciona furiosa por esta importante razón

Melania Urbina, hoy en de ‘De vuelta al barrio’, subió un video en su cuenta de TikTok donde se muestra harta que le pidan que repita la escena al desnudo que realizó en la película ‘Django’.

“‘Melania, haz la escena de la azotea’. ¡Hazla tú, hazla tú si tanto te gusta! ¡A ver pues, quítate la ropa delante de todo el Perú y aguanta a todos los mañosazos!, a ver si te atreves huev... ”, se le escucha decir.

Melania pasó por doloroso momento familiar

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melania Urbina lamentó la muerte de su hermana, la artista plástica Talia Urbina Keller. La actriz de “De vuelta al barrio” compartió un sentido mensaje junto a una serie de fotografías donde salen ambas sonriendo y junto a su familia.

“Te extrañaré por siempre, Manita. Eres luz. Eres libre. Gracias por enseñarme tanto. Te amo con todo mi corazón”, escribió la actriz en la leyenda de su publicación, sin dar mayores detalles respecto a las causas que provocan el deceso de su hermana.

Tras el anuncio, la actriz que participó en las cintas ‘Paloma de papel’, ‘Un día sin sexo’, ‘Mañana te cuento’, ‘Django: sangre de mi sangre’ y ‘Ciudad de M’, recibió mensajes de apoyo de diversas figuras del espectáculo. Una de las primeras en pronunciarse fue la también actriz Daniela Sarfati, quien en los comentarios escribió: “Te abrazo con el alma”.

Su colega Patricia Barreto también expresó sus condolencias: “Mela, lo siento muchísimo. Te mando un abrazo muy fuerte”. Tampoco dejaron pasar la oportunidad para dar su sentido pésame: Gianella Neyra, Gachi Rivero, Millet Figueroa, Maju Mantilla, entre otros.