Melcocha a Tula Rodríguez: "Si Carmona reacciona y viera todo lo que pasa, sería decepcionante"

El cómico ‘Melcochita ’ comentó que no dejará bienes ni cuentas bancarias a su nombre, para evitar peleas entre sus hijos mayores y su esposa, Monserrat, madre de sus tres últimas hijas.

“No voy a dejar casas ni propiedades a mi nombre, ni dinero, para evitar los problemas que tiene Tula Rodríguez con los hijos mayores de Carmona. Además, todos mis hijos son grandes, tienen su vida hecha y no tendrían nada que reclamar cuando me muera. Yo solo voy a dejar cosas para mis pequeñas”, enfatizó el sonero.

Además, dice que Monserrat le demostró su amor cuando estuvo detenido dos días, debido al accidente automovilístico.



“En esa oportunidad, ella estuvo dos días esperándome en una silla, cuando yo estaba preso. Ahí me demostró mucho, que su amor es al chancho y no a los chicharrones”, comentó.

¿Qué te parece el caso de Tula?



Es una pena que ella y los hijos se peleen por los bienes de una persona que aún sigue viva. Si Carmona reacciona y viera todo lo que pasa, sería decepcionante. Ellos tienen que ponerse de acuerdo, conversar porque son familia.

Por otro lado, Tula Rodríguez compartió una publicación en sus redes sociales con el mensaje de que con Dios a su lado todo es posible.



“Cuando Dios te respalda, no hay nadie que sea más grande que tú, con Dios a tu lado puedes vencer todos los obstáculos y barreras que no te dejan avanzar, así que no desmayes”, se lee.