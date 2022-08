La familia de Pablo Villanueva ‘Melcochita’ continúa enfrentada. Tras las fuertes acusaciones de Yessenia Villanueva, quien dijo que se quedó en la calle en Estados Unidos luego que su familia le diera la espalda, el comediante rompió su silencio para defenderse.

En una entrevista con Magaly Medina, ‘Melcochita’ afirmó que tanto él como su esposa, Monserrat Seminario, y su hija Susan Villanueva siempre apoyaron a Yessenia desde antes que pise tierras norteamericanas. Según aseguró, él compró el mototaxi con el que su hija se ganaba la vida en Cañete y también apoyó en la compra de su terreno.

‘Melcochita’ también reconoció que no le regaló a su hija los pasajes hacia Estados Unidos, y aclaró que este dinero fue producto de un préstamo que él y su esposa hicieron de garantes, sin embargo, Yessenia habría preferido gastar sus primeros ingresos para comprar ropa y enviarlas a sus amistades en Perú, lo que desató su incomodidad.

Sobre la presunta bofetada que le habría dado a su hija durante este altercado, el artista peruano de 86 años de edad dijo que nunca la golpeó, sin embargo, reconoció que sí la empujó.

Como se recuerda, la hija de ‘Melcochita’ acusó a su padre de haberla agredido cuando le reclamó el porqué habían sacado sus pertenencias de la maleta que él llevaría a Perú.

“Mi papá se tocó de nervios, me tiró una cachetada, me mentó la madre, me dijo que soy una vaga, que yo no quiero trabajar, me tiró una cachetada y luego me empujó. Yo me desmayé y él me dejó tirada. (…) Susan tiene esos videos, pero jamás van a aparecer”, contó.

Ingresó a EEUU de forma ilegal:

Durante la entrevista con “Magaly TV: La Firme”, Monserrat terminó revelando que los seis mil dólares que le prestaron a Yessenia Seminario no fue para sus pasajes aéreos hacia Estados Unidos, sino que este dinero se usó para que ingrese de forma ilegal al país norteamericano.

