Melcochita afirma tener más vidas que un gato y llama estúpido al que lo dio por muerto en redes sociales

Melcochita lamentó que gente sin corazón lo haya dado por muerto en las redes sociales, lo cual alarmó a toda su familia. Sin embargo, fiel a su estilo mantiene su chispa y contó que tiene más vidas que un gato.

“Estoy vivito y coleando, respiro un poco mal por unos problemas de salud, pero tengo más vidas que un gato. Aunque claro, me asusté en la mañana cuando desperté y veía medio borroso y pregunté: ¿Doctor, es usted?, y me respondió: No, soy San Pedro... me quedé helado y me dijeron que era una broma”, comentó el cómico.

Luego, se puso serio para calificar como ‘estúpido’ y ‘sin corazón’ al responsable de haberlo dado por muerto en las redes sociales.

“Eso es obra de un estúpido, de gente acomplejada y sin corazón. El público me quiere, ha estado preocupado por mi salud y tengo aún las fuerzas para hacerlos reír y seguir viendo a mis hijas crecer”, añadió ‘Melcochita’.

Tu familia estaba preocupada...

Claro, por eso he tenido que comunicarme con todos, aunque algunos pensaban que llamaba de ultratumba. Es como ese tipo que estaba triste en casa recordando al amigo que se había muerto y con quien jugaba fútbol. Entonces, comienza a oír su voz y le pregunta: ¿Juan eres tú?, y le responde ‘sí’. ¿Y cómo es el cielo? ‘Es chévere, hasta jugamos fútbol. Y el domingo tú eres titular’...

Bueno, esto demuestra que te encuentras más recuperado...

Estoy agradecido a todos mis amigos que me están visitando o me han llamado para saber sobre mi salud. Hasta Aldo Miyashiro con los ‘Once machos’ me han dejado su buena vibra.



Además, tu esposa Monserrat está al pendiente de todo...

En estos casos es cuando se ve el verdadero amor y siempre le agradezco por todo. Es como ese tipo que muere y al tiempo lo hace su esposa. Se reencuentran y ella le dice: amor, otra vez juntos. Y él, todo serio, le responde: el cura fue clarito, solo hasta que la muerte nos separe.

SE RECUPERA

En tanto, Monserrat Seminario dice que permanecerá unos días más internado hasta eliminar la sangre que tiene acumulada en los pulmones.



“Está en un tratamiento con inyecciones para seguir limpiando los pulmones y eliminar toda la sangre, para que no tenga una infección”, detalló.