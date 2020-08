Melcochita y Miguel ‘El Chato’ Barraza brindaron una entrevista a Magaly Medina sobre el show que brindaron en el restaurante Rústica. Como no podía ser de otra manera, Magaly recordó el ampay de Barraza con Paloma de la Guaracha y Melcochita no pudo dejar de pronunciarse sobre el tema.

Cuando Magaly Medina llamó a Miguel Barraza el ‘ex de Paloma de la Guaracha', Melcochita opinó que su colega y compañero de varios programas cómicos ‘no tuvo estomago'.

“No sé, creo que Barraza no ha tenido estómago”, manifestó el conocido cómico nacional y cuando Magaly Medina lo llamó atrevido y Melcochita afirmó ‘Mientras que no diga nombre, no hay atrevimiento'.

Pero el tema no terminó, Magaly Medina volvió a recordar el tema de Paloma de la Guaracha y Melcochita afirmó que ‘le dan ganas de masticarse la cara’.

MIGUEL BARRAZA Y MELCOCHITA SE DISCULPAN

En esta entrevista, Miguel Barraza y Melcochita pidieron disculpa si es que han cometido un error, pero afirmaron que el show continuará con mayores medidas de bioseguridad.

“Ahora todo va a hacer por conducto regular, además, la gente no va comer con mascarilla, tiene que ponerse la mascarilla para comer”, afirmó Melcochita.

Melcochita y Miguel Barraza hicieron reír a Magaly Medina. (Magaly TV/ ATV)

