El cómico Pablo Villanueva, Melcochita, comentó que le parece bien que el productor Sergio George haya empezado a trabajar con algunos artistas peruanos y espera que puedan llegar a ser exitosos en el extranjero. Además, cuenta que está terminando de grabar una película con su compadre Miguelito Barraza.

“ Aplaudo lo que viene haciendo Sergio George al haber convocado a varios salseros peruanos en un nuevo sello musical , todos estos chicos tienen mucho talento y van a dejar en alto el nombre del Perú en el extranjero. Espero que sepan aprovechar las oportunidades y sean exitosos”, comentó el sonero Melcochita.

De otro lado, contó que en unas semanas acabará de filmar la película que viene haciendo con Miguelito Barraza.

“La gente está ansiosa por vernos en el cine con mi compadre Miguelito (Barraza), la película es una comedia y todos se van a divertir mucho. Se va a lanzar el próximo año porque estamos terminando de grabar y las risas están aseguradas de principio a fin. Además, nosotros sí somos chistosos, toda el público nos conocen y nos reclaman, a diferencia de otros que no dan risa”, enfatizó Pablo Villanueva.

RECLAMA PAGO A EMISORA RADIAL

Hace unas semanas, el humorista Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, contó que se siente abrumado e indignado, pues reveló que una conocida emisora radial le debe la suma de 200 mil soles, monto que corresponde a los servicios que brindó por casi una década y se niegan a pagarle, tal es así que ha tenido que recurrir a ayuda psiquiátrica porque no la pasa bien emocionalmente. “Me deben bastante dinero, trabajé más de 10 años para esa radio, la deuda es de 200 mil soles, nadie conocía esa radio, me contrataron y se posicionó en primer lugar”, precisó ‘Melcochita’.

¿Por qué no cobraba su sueldo mensualmente?

Llegó la pandemia, empecé a cobrarles y se hicieron los locos. Me dijeron que no me debían nada. Me siento indignado porque los he servido durante muchos años, levanté su radio, sacrifiqué mis años trabajando para ellos y al final me tiraron una patada en el trasero.

¿Qué te dicen sobre tu pago?

Nada. Dicen que no me deben nada, pero yo tengo todos los documentos, constancias de trabajo y contrato. Encima me botaron y continuaron utilizando mi imagen en la publicidad. No han respetado ni mi trayectoria ni tampoco que soy una persona mayor.

