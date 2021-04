El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ afirmó que apoya a su compadre Miguelito Barraza, quien atraviesa un duro momento por los problemas de adicción a las drogas de su hijo Roberto, y por eso, pidió ayuda a Andrea Llosa en su programa de televisión.

“Mi compadre tiene todo mi apoyo, sé que está pasando por un momento muy difícil pero va a salir adelante. Es una buena persona, siempre pendiente de su familia y ahora lo importante es la unión que tenga con los suyos”, comentó el sonero.

Melcochita afirmó esto tras conocer que Miguelito acudió al programa ‘Andrea’ acompañando a su hijo Roberto ‘Gamuza’, quien espera recibir ayuda para superar su adicción a las drogas. Además, dijo que la vida del comediante es muy complicada porque siempre tiene que tener una sonrisa para el público, aunque por dentro viva un drama.

“Muchas veces la vida del artista y del cómico es muy complicada porque todos quieren que los hagamos reír para que se olviden de sus problemas, pero no saben que muchas veces tenemos problemas y llevamos tristeza en el corazón”, agregó.

'Melcochita' lloró por su amigo Miguel Barraza

Por otro lado, Melcochita dijo que hace dos días recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero igual no bajará la guardia porque las infecciones siguen en aumento. “Ya me han puesto la segunda dosis de la vacuna y no tengo ninguna reacción adversa, pero tampoco me confío y salgo a la calle sin mascarilla. Todos debemos de cuidarnos, respetar los protocolos de seguridad porque la nueva cepa es más letal”, dijo el cómico.

Finalmente, espera que poco a poco la pandemia pueda ser controlada y retomar los shows artísticos. “Los artistas seguimos olvidados y no podemos realizar ningún tipo de show presencial y, por eso, sigo realizando mis eventos virtuales. Además, espero que pronto todo se normalice porque tenía una película pendiente por hacer”, finalizó.

TAMBIÉN CON ROBOTÍN

Hace unas semanas, el cómico también le brindó su respaldo a ‘Robotín’ afirmando que ‘padre es quien cría’ y le recomendó no quitarle el apellido a sus hijas y seguir trabajando por ellas. “Padre es quien cría, no el que engendra. Él tiene tres criaturitas que le alegran la vida y debe seguir para adelante, trabajando para que sea feliz con ellas”, enfatizó.

Además, Melcochita le recomienda que no le quite su apellido. “El amor, el cariño no tiene precio, no va a ganar nada quitándoles su apellido. Creo que él debe concentrarse en trabajar, voltear la página”, agregó.

Asimismo, le pidió no hacer caso a los insultos que pueda recibir en las redes sociales. “Siempre hay infelices, y no se les debe hacer caso. Yo he superado muchas cosas en la vida porque no les tomo importancia, no hay que lamentarse sino seguir para adelante”, detalló.