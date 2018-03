Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, defendió a Carlos Álvarez y dijo que Carlos Vílchez quedó como un envidioso al hablar mal del imitador.



Como se recuerda, ‘La Carlota’ dijo que si Álvarez volvía al programa con Jorge Benavides, se iría del espacio.



“Si no le gusta trabajar con Álvarez, eso debió quedarse para él. No puede hacerlo público, prácticamente eso es envidia. El señor Álvarez es tremendo imitador, una gran persona. El artista no tiene que ‘maletear’ a nadie porque sino no eres profesional. Él nunca se mete con nadie, es una persona tranquila. Jamás estuvo metido en escándalos, su currículum es positivo”, aseveró.



¿Crees que Vílchez lo criticó por envidia?

Yo lo llamo así... torres más altas han caído. Como la última, esa que habló de mi tío y solo tiene 4 puntos de rating.



¿Se refiere a Magaly?

No digo nombres porque todo lo ven juicio.



Por su lado, álvarez prefirió no referirse a ‘La Carlota’.



“No tengo ningún comentario que hacer, solo puedo decir que cuando fui a grabar a Latina, me recibieron bien en el canal y con Jorge (Benavides) me sentí como en casa, ojalá él me devuelva la visita a mi programa, donde será bienvenido”, detalló. (M.Casas/B. Pashanasi)