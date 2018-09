Melcochita celebra y grita ‘Arriba Perú’

El humorista Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, celebró que la

FIFA haya premiado a la hinchada peruana como la mejor del ‘Mundial Rusia 2018’.



“Es un logro mundial, es un orgullo para todos y eso demuestra que los peruanos somos bien alegres. Soy peruano y toda la vida también he apoyado a mi selección, a la que felicito por tantas alegrías que nos ha dado. Espero que la hinchada continúe alentando en las buenas y en las malas al equipo”, precisó ‘Melcochita’.

¿Qué le parece que el ‘profesor’ Gareca haya renovado para continuar como entrenador?

Bien. El ‘profe’ ha hecho y seguirá haciendo un buen trabajo por nuestra selección.



‘ALENTAMOS DE CORAZÓN’



En tanto, la llamada ‘Novia de la Copa América’, Deysi Araujo, indicó que se siente feliz por la condecoración.

“Me siento feliz por el logro, somos la mejor hinchada porque siempre hemos alentamos de corazón. Ahora estamos en boca del mundo, miles de personas viajaron a Rusia para el Mundial y no ha sido fácil porque era mucha inversión. La gente siempre me pide que aliente a la selección y muchos me dicen que soy la cábala. Siempre he hecho promesas si Perú gana y he cumplido”, refirió.



A su vez, el intérprete de ‘Porque yo creo en ti’, Marco Romero, manifestó que el reconocimiento de la FIFA es una señal que los peruanos somos unidos.

“Me parece buenísimo, es la señal de que unidos podemos todo, de que la identidad peruana cada vez es más fuerte, es más sólida, que los peruanos estamos listos para que vengan los Juegos Panamericanos 2019, además, para demostrar que somos una población civilizada y bonita, con problemas como todos, pero si nos unimos podemos vencerlos”, pronunció. (L.Gamarra) b