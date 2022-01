Pablo Villanueva, Melcochita, no la pasó bien al dar positivo para Covid- 19 , pues la saturación de oxígeno le bajó hasta 87 y tuvo que recibir este gas incoloro por varios días en su domicilio, donde recibió los cuidados de su esposa Monserrat Seminario, los médicos y enfermeras de la clínica Guadalupe que en todo momento estuvieron pendientes de su salud, así como sus hijos que están en el extranjero .

“El doctor pidió que le dejen la vía hasta el día lunes para que puedan administrarle las medicinas que le han recetado y también el oxígeno. Le han puesto unas ampollas en la barriga y eso lo ayudó mucho para que se recupere, pero sí, pasó momentos difíciles”, dijo Monserrat.

HABLA MELCOCHITA

Melcochita pidió a su esposa Monserrat conversar con Trome para calmar a su familia y seguidores porque ya se siente mejor luego de estar aislado en su casa diez días.

“Estuve dos días y medio con oxígeno porque mi saturación bajó a 87 y tuvieron que ponerme el aparato en la nariz, me han administrado seis litros porque en las madrugadas la saturación disminuía mucho cuando me echaba a la cama, así que tuve que dormir sentado y así mi saturación llegaba a 93 o 94”, detalló

¿Te asustaste mucho?

“Más que susto fue preocupación porque tengo que llenar la despensa, tengo que trabajar, mantener a mi familia, a mis hijitas, mi hermana y hermano que están viejitos, hay mucha gente que depende de mí, pero ya estoy mejor. Deben darme de alta este lunes que viene, ese día me van a hacer otras pruebas del pulmón y PCR . Ahorita mi saturación está en 97″.

Melcochita contó que cuando estaba tendido en su cama la saturación bajaba mucho por lo que necesitó la administraran seis litros de oxígeno durante dos días y tuvo que dormir sentado. (Foto: Creación Trome).

HARÁ SHOW Y GIRA

Los 85 años que Melcochita tiene, la diabetes que padece y el ‘superar’ este cuadro clínico que le generó el Covid -19, no hacen mella en él, pues asegura que tiene mucha ‘azúcar pa’ gozar’.

“Ya estoy listo para trabajar. El 29 estaré en el restaurante Sunset Beach de la Herradura, este es el show que tuve que postergar por lo del Covid, porque no iba a ser tan irresponsable de presentarme en evento cuando estaba con el ‘bicho’ y contagiar a los demás, eso no se hace . Así que ahora que ya estoy mejor, volvemos a la cancha.... no vayan”, comentó.

Melcochita también anunció que luego de cumplir con sus presentaciones en Lima viajará a Europa con su esposa para realizar una gira por varios países en esa parte del continente.

