El cómico y sonero Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se reencontró con su amigo Christian Cueva y contó que pasó una tarde divertida, pues se vacilaron con sus chistes y el futbolista le ha prometido que llegaremos al Mundial de Qatar.

“Christian me llamó y me pidió vernos en la cebichería ‘Mi Barrunto’ donde estaba con sus padres, así que ahí hemos compartido un momento chévere, pues no solo se vacila con mis chistes, sino que él se muestra humilde, pues atiende a todas las personas que lo saludan sin poses de divo, ni cobra por fotos como otros que se creen famosos”, enfatizó el cómico.

Tú siempre le has enviado chistes para que los seleccionados estén relajados, ¿te ha prometido algo?

Me dijo que él y todos los muchachos solo piensan en clasificar al Mundial y darán todo en el repechaje. Además, todos estamos viendo que la selección está en su mejor momento y van a derrotar a los asiáticos. Cueva es un gran futbolista, está en su mejor momento y nos llevará nuevamente al Mundial, lo ha demostrado en las Eliminatorias y tenemos a Gareca, un gran técnico.

Anteriormente ya has estado muy cerca a la selección...

Claro, en los años 70 iba a la concentración con Miguelito Barraza y hacíamos un show para los futbolistas, y así llegaban relajados a los partidos. Reír es lo mejor para la vida.

Este domingo vas a recibir un homenaje en el Callao...

Así es, me siento orgulloso porque se han acordado de mi faceta como sonero y me darán un reconocimiento. Espero que las radios difundan más mi música.

¿Y cuándo sale tu libro?

Falta poco. Se va a llamar ‘Vida, pasión y risas de Melcochita’ donde contaré todo, desde mi niñez, mis inicios en la música y la televisión. Además, todo sobre los shows internacionales en que participe con las estrellas de la salsa.

QUIERE MORIR EN EL ESCENARIO

El cómico Pablo Villanueva Melcochita aplaudió que su hija Yessenia se gane la vida trabajando en las calles de Lima y provincias cantando, pues él ya no puede mantenerla con una mensualidad. Asimismo, dice que regresó a los escenarios y se emocionó porque el público lo aplaudió de pie y sueña con morirse en un escenario.

“Me da gusto que mi hija Yessenia esté trabajando, pues hace noticia por algo bueno, ella no estafa ni roba a nadie, no se mete en problemas. Además, trabajar en la calle no es malo, lo malo es no trabajar. Figuras como Manolo Rojas, Kike Suero han surgido de la calle y ahora son estrellas. Además, ella actualmente tiene su pareja y está saliendo adelante con su esfuerzo”, enfatizó el sonero Melcochita.

¿Piensas en el retiro como Guillermo Rossini?

No, yo vivo del cariño y el aplauso del público, de los que me reconocen como cómico y otros como sonero, porque he cantando en todos los continentes. Espero seguir con vida, seguir haciendo reír al público y morirme en un escenario, no me veo retirándome y quedándome en casa, no va conmigo.