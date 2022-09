Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, celebró sus 86 años de vida con una gran fiesta a ritmo de salsa, en el Callao, a la que asistieron su familia y algunas figuras de la farándula. E l cómico estuvo bastante entusiasmado, pues bailó hasta las tres de la madrugada y no dudó en besar a su esposa Monserrat Seminario por la sorpresa que le preparó.

“Estoy agradecido con mi esposa Monserrat por haber organizado mi fiesta, a la que han venido las orquestas de salsa a cantar y a mis compañeros artistas como Fernando Armas, Damián Ode, Lucy Bacigalupo, el gran Betico, el ‘Pato’ Ovalle”, dijo al soplar las velas de las cuatro tortas que tuvo.

Cumplió 86 años, ¿ha pensado en el retiro?

No, aquí (toca su cuerpo) todavía hay madera. Quiero seguir cantando, hacer reír al público, me retiraré, pero en el escenario. ¡No me vean!

¿Cuál fue su deseo por su cumpleaños?

Salud y trabajo. Amor ya tengo y mi deseo es irme de viaje en un crucero por el Caribe con mi familia. Azúcar pa’ gozar.

Pablo Villanueva, 'Melcochita', bailó hasta las tres de la mañana y tuvo cuatro tortas por su cumpleaños número 86 . (Foto: GEC/ César Bueno)

CUMPLE CON EL ARRULLO

Pablo Villanueva, Melcochita, acaba de celebrar nueve años de casado con Monserrat Seminario al lado de sus pequeñas hijas. El cómico cuenta que a pesar de las crisis que ha vivido con su esposa siguen juntos porque hay amor, no viven del figuretismo y siempre le cumple en ‘las flores que cogí de mi jardín’.

“Acabamos de celebrar nueve años de matrimonio por iglesia y seis por civil. Con todo lo que hemos pasado seguimos juntos, como toda pareja tenemos nuestros problemas, pero para discutir se necesitan dos y cuando la pradera empieza a incendiarse (se molesta su esposa) yo hago el paso de Michael Jackson, para atrás, apriirrrrr”, dijo Melcochita.

¿Cómo celebraron este nuevo aniversario?

Estuvimos en casa, tranquilos . Ella me dijo voy a matar un patito para celebrar y yo le respondí: Mejor matamos a tu hermano que nos presentó, ja, ja, ja. ¡No vayan!

No pierde la chispa ni por su aniversario.

Para qué nos vamos a poner tristes y ceremoniosos, la vida es una sola. Lo que más quiero es estar tranquilo, compartir con mis hijas y familia; eso de salir a las peñas, discotecas a rumbear, ya pasó. Me gusta estar en mi casa, hago mi show y me vengo a la ‘cueva’.

Con tantos matrimonios que se han terminado en Chollywood, el suyo sigue firme, ¿ Cuál es el secreto?

Cuando hay amor de verdad, no ese de ‘al paso’, las cosas funcionan. Hay discusiones, distanciamientos a veces, pero cuando el ‘bobo’ te manda así pase por tu lado la J. Lo, no volteas, para qué. Además, no hay que ser figuretti ni estar poniendo todo en redes sociales, sé que a la gente le gusta saber de sus artistas y está bien compartir algunas cosas, no todo porque la intimidad es muy importante. También cuando una pareja de esposos tiene a una persona que en casa le ayuda, esa persona no puede ser nunca más que la señora.

¿Vio casos así?

Muchos, pero ya cada uno sabe cómo se mueve en su casa. Solo es un sano consejo.

También es importante el ‘arrullo’

Claro, siempre hay que cumplir bien en ‘las flores que cogí de mi jardín’. Yo, con mis ochenta y seis maracas, estoy parado.

