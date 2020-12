Por Eric Castillo

El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ afirmó que no hace caso a las críticas sobre la diferencia de edad en su relación con Monserrat Seminario, a quien le lleva más de 40 años, porque siempre le ha demostrado un amor verdadero.

“Muchos dicen que cuando hay una gran diferencia de edad no existe el amor, pero en mi relación sí la hay. Monserrat me lo ha demostrado muchas veces, sobre todo cuando hace unos años sufrí el accidente automovilístico y me espero dos días sentada en una silla afuera de la comisaría, pues cualquier otra mujer me hubiese abandonado”, enfatiza el cómico y sonero.

Asimismo, añadió que en muchas oportunidades le ha dado dinero a su esposa para que se compre ropa y no lo despilfarra. “Algunas mujeres reciben el dinero del esposo, se van de compras a las tiendas más caras y vuelven misias. En cambio, ella es ahorrativa, compra lo necesario en Gamarra y el resto se guarda para otras cosas”, comentó ‘Melcochita’.

Como se dice, están juntos en las buenas y las malas...

Exactamente, como lo que estamos viviendo estos meses durante la pandemia, donde estamos saliendo adelante juntos y por nuestras hijas. Ella está siempre pendiente de mi salud, de mi alimentación.

Además, ha compartido en redes sociales su rutina de ejercicios...

De chibolo hacía mucho atletismo y lo mantengo hasta ahora, por eso, en el ring de las cuatro perillas sigo siendo rendidor.