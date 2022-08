’Melcochita’ dijo que la relación con su hija Yessenia Villanueva ya no es tirante y está guardando energías para celebrar sus 86 años de vida el próximo mes.

“Lo de Yessenia es un tema cerrado, ya conversamos y hemos decidido no estar discutiendo” , sostuvo antes de anunciar que hoy participará en el show ‘Los Masters de la Salsa’, que se realizará en el recinto de la ‘4ta. Feria del Libro’ de Bellavista.

Incluso le enviaste saludos...

Claro, es mi hija, soy su padre y era su cumpleaños.

¿Tu corazón está en paz?

Sí, la única que me lo podía quebrar era mi madre, lo demás no me estresa.

¿Le está pagando a Monserrat el dinero que le prestó?

Sí, pues mi mujer le dio el dinero para el viaje.

El otro mes cumples 86 años, ¿falta algo por hacer?

No, ya todo lo hice, hasta trabajé en la televisón gringa, lo que sí quiero es viajar con mi familia por el Caribe.

Acabas de lanzar tu libro...

Sí, mi libro ‘Vida, pasión y risas de Melcochita’, y haré una película con Carlos Carlín.

¿Te gustaría que alguna calle de Lima lleve tu nombre?

Lo que me vayan a dar: ‘Que me lo den en vida’.

