Melcochita: "Las francesas besan bien" [FOTOS]

El cómico ‘Melcochita’ ha recorrido medio mundo y conoce bien a los franceses, a quienes los ha puesto a gozar en varias oportunidades.



“Conozco Francia, he ido muchas veces como sonero y los hice gozar con mi rumba. Los hombres son muy educados y caballeros, y las mujeres son hermosas, liberales y no son ‘sobrinas’ (sobradas)”, comentó ‘Melcochita’.



¿Tenías tu ‘jale’ con las francesas?

Les gusta mucho la salsa, me veían cantando y me sacaban a bailar, ellas no tienen roches... Además, mi color les llamaba la atención, me invitaban mis tragos, la comida y hasta me querían pagar para llevarme al ‘ring de las cuatro perillas’, pero yo no soy fácil, ja, ja. Luego, cuando ya entraba en confianza, les decía: por favoré yo quieré conocerlé y darlé un besé, y no se resistían.



¿Y cuándo ibas a comer qué pedías?

Su comida no es muy buena, yo siempre pedía de arranque ‘un pané con mantequillé’, y luego ‘pollé a la brasé’.



Entonces, tienes buenos recuerdos de las francesas...

He recorrido el mundo y puedo decir que las francesas besan bien. Además, es falso eso de que no se bañan, solo lo hacen una vez al día porque el agua es escasa.



Después de que has conquistado a las francesas, ¿crees que ganamos mañana?

De todas maneras, vamos a golear, es el único resultado que nos interesa y los muchachos dejarán la vida en la cancha. (E.C.)