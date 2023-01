Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, se presentó en el programa “Andrea” para pedir que su nieto Jesús Guevara sea liberado de la prisión, pues considera que su condena es excesiva para el crimen que cometió.

Ante esta situación, Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, aprovechó el espacio de Andrea Llosa para pedir ayuda psicológica para el comediante.

La esposa de Pablo Villanueva considera que el artista de 86 años necesita de ayuda profesional porque se sigue preocupando por los problemas de sus hijos, nietos y hermanos, pese a su avanzada edad.

“Eso demuestra el amor que te tiene Monserrat porque es algo importante. El amor también es salud mental y enfocarnos en la parte emocional. Nosotros queremos por favor que tengas la ayuda psicológica de la especialista Marisol Pinedo ”, señaló la conductora del programa “Andrea”.

Melcochita no se negó a recibir ayuda profesional, pero al mismo tiempo pidió ayuda para que su nieto tenga una libertad condicional.

¿MELCOCHITA NECESITA DE LA AYUDA DE SUS HIJOS?

Melcochita explicó en el programa “Andrea” que él no necesita de la ayuda económica de sus hijos o de sus nietos.

“Yo soy suficiente varón para superarme y que no me ayude nadie. No necesito que me ayuden”, manifestó Pablo Villanueva en ATV.

