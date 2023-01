RESPONDE. Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, fue consultada sobre las declaraciones de Susan Villanueva, quien afirmó que su padre vive una pesadilla. “Siempre dice ‘esa mujer es un cáncer’, ‘no me puedo deshacer de ella, porque qué va a hacer de mis niñas’. Mi papá vive una pesadilla. Ella ya le ha pegado, lo ha cacheteado”, reveló.

“Yo solamente la dejo que hable, a mi me resbala lo que me digan...me hecho bastante mantequilla en mi cuerpo para que me resbale”, manifestó a Préndete.

Asimismo, remarcó que ella y Melcochita están contentos. “Yo nomas dejo que ella hable, no sé por qué le dan pantalla...Yo estoy tranquila, vivo tranquila, vivo feliz con mi esposo”, agregó.

¿Qué dijo Melcochita sobre las declaraciones de su hija Susan Villanueva?

Al ser consultado sobre los dichos de su hija, Melcochita evitó darle más vueltas y enfatizó que vive en su casa con su familia.

“Yo estoy tranquilo acá en mi casa con mi familia y mis hijas, déjalo ahí no mas. Estoy feliz con mi esposa, mis hijas, mis nietos”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Melcochita niega versión de su hija Susan Villanueva: “Monserrat no me pega, vivo en paz con mi esposa”

Magaly Medina y su contundente respuesta a papá de Renato Tapia tras llamar “prensa basura” a su programa

Gabriela Serpa revela que su peor trabajo fue en programa de Aldo Miyashiro: “Era como estar atrapada”