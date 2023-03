Pablo Villanueva, Melcochita, se indignó porque empezó a circular la falsa noticia de que había fallecido. “Es indignante que hagan este tipo de publicaciones en páginas de Facebook, tengo que llamar a toda mi familia para que no se asusten”, dijo.

“No es la primera vez que inventan mi muerte, yo estoy bien de salud, hago mis ejercicios para mantenerme bien y tengo mi colágeno que es mi esposa (Monserrat Seminario)”, mencionó el humorista.

Su película “es sana, no hay groserías ni doble sentido”

Melcochita’ está contento porque viene grabando la película ‘No vayan’ al lado de Miguelito Barraza y prometió que no habrá excesos en el contenido.

“Nos está yendo muy bien con las grabaciones, es una película sana, se van a reír a carcajadas. No hay groserías ni doble sentido. Esta película es el futuro mío y de mi familia”, aseguró Villanueva.

¿Cómo marchan las cosas por su hogar?

Todo muy bien. A mí no me ven en ‘figureteo’ porque tengo que darle el ejemplo al público que me da de comer. Vivo tranquilo en mi hogar, sigo trabajando humildemente sin hacerle daño a nadie.

