Israel Castillo abogado de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, afirmó que el cómico está involucrado, como testigo, en un caso de lavado de activos por prestar su imagen a pollería. Pero él esta tranquilo y trabajando por sus hijitas.

“Es una denuncia que le han hecho al señor Gerson González, que está siendo investigado por lavados de activos, ¿qué negocios tendrá?, no sabemos. Pero el señor Pablo (Villanueva) es una persona muy abierta, de muy buena fe y le brindó su imagen (para su pollería). Él le dijo que le iba a dar un porcentaje de las ventas y como estaba en necesidad aceptó, pero firmó un contrato. Eso es lo que me ha dicho Pablo, que hay un contrato de por medio”, dijo el letrado.

Él no sabía en que estaba involucrado el señor Gónzalez.

No, yo también le dije que tenía que firmar un contrato porque está prestando su imagen, por si mañana o más tarde hay un problema y justo ha pasado lo que le dije.

A Melcochita lo han citado en calidad de testigo.

Claro, pero hay que ver como va desarrollándose todo porque de repente encontramos sorpresas, aunque no creo.

Recuerdo que él afirmaba que era el dueño de esta pollería y podrían decir que es el testaferro.

Conversé con él y lo hacía (decir que es el dueño) por un tema comercial, para que vaya más gente a comprar y consumir, nada más. Yo también he frecuentado el sitio y Pablo no era el dueño, él ni ningún familiar paraba ahí. Si fuera testaferro eso es fácil de rastrear, se levanta el secreto bancario, sus llamadas telefónicas. Melcocha no tiene dinero, es una persona que trabaja para pagar el alquiler de su casa y mantener a sus hijas.

Se ha metido en un problema por ser la imagen de una pollería.

Melcocha es una persona muy humana, abierta, sincera. A veces por desconocimiento de las normas y querer quedar bien, no pregunta....pero vamos a la gente que solicita esas cosas sin pensar en las consecuencias que le ocasionan a otras personas. Lo que pasa es que él es muy desprendido, le gusta ayudar, pero antes de conocerme a mí llevaba las cosas sin documentos, ahora le digo que todo tiene que estar documentado.

Melcocha está en Estados Unidos, ¿ha podido conversar con él?

Él está bien, tranquilo. Es más dijo que al señor (González) nunca lo vio con signos de riqueza, más bien era duro con él. Está tranquilo porque no tiene nada que ver con este caso, de todas maneras vamos a ir a la citación (el 3 de diciembre).

Esto le servirá de experiencia.

Melcocha es un poco descuidado (en sus tema legales) y a veces me molesto porque es testarudo, pero el tiempo le da a uno la razón. Yo le tengo cariño y lo cuido, le digo que cualquier cosa me pregunte, que no haga las cosas por buena gente, ya esto le sirve de experiencia. Pero también si lo llaman como imagen no va estar averiguando si la persona que lo contrata es narcotrafcante, ratero.

Es su trabajo...

Exacto, es su forma de vivir. Ahora que estamos en pandemia y no hay shows ha tenido que irse al extranjero para hacer sus eventos, y ganar algo de plata para mantenerse porque tiene tres hijas menores.