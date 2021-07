El cómico y cantante salsero Pablo Villanueva Branda ‘Melcochita’ comentó que ha retomado su faceta de sonero, pues acaba de grabar con una orquesta alemana donde interpreta el tema ‘Soy peruano del mundo’ y comparte créditos con otros músicos nacionales. Además, lamenta que los artistas de todos los géneros sigan abandonados y no puedan empezar a trabajar, pues si lo hacen son detenidos y multados por la policía.

“Hace unas semanas grabé el tema ‘Soy peruano del mundo’, que es una composición del maestro Jorge Acevedo y acabo de filmar el videoclip en el Callao, es una salsa con mucho sabor y con un mensaje para todos los peruanos. Estoy feliz porque sigo vigente en la música y me llaman del extranjero para seguir participando. Además, ahí participan varios músicos peruanos y se va a lanzar a nivel mundial”, enfatizó Melcochita.

¿Te motiva seguir grabando salsa?

Por supuesto, a pesar de mis años cuando entro a un estudio de grabación o subo a un escenario me siento como chibolo, la edad es algo mental, y hacer las cosas que me gustan me mantienen vital, feliz. Lamentablemente, aquí en el país no hay apoyo para los artistas y hasta ahora no nos permiten trabajar con normalidad. Es más, cuando algunos están trabajando los detienen y los multan.

Tú ya tenías todo para regresar a los escenarios con Miguelito Barraza...

Claro, ya teníamos el local pero nos bajaron del escenario y no sabemos cuándo vamos a volver a actuar para el público peruano, porque del extranjero me están llamando para viajar a Estados Unidos en las Fiestas Patrias, pero aún no hemos definido nada. Sin embargo, sigo realizando mis shows virtuales y haciendo reír al público en radio La Mega junto al ‘Pato’ Ovalle donde tenemos un programa por las mañanas.

También tenías la propuesta de hacer una nueva película...

Sí, eso estaba bien avanzado antes de la pandemia, pero con la llegada del virus todo se ha postergado. Lo peor es que no hay una fecha para retomar las cosas, pues no se autorizan las grabaciones. Ojalá todo pase rápido porque es un proyecto de primera para hacer reír a todo tipo de público.