En una reciente entrevista, el cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ afinó su puntería y dio su opinión acerca de ‘Hablando huevadas’, el espacio de humor que conducen Ricardo Mendoza y Jorge Luna en YouTube.

El cómico considera que ‘Hablando Huevadas’ es un programa de moda que apela a la risa fácil, a diferencia suya y del ‘Chato Barraza, quienes trascendieron en el tiempo por su talento para el humor.

“Es una risa fácil. Lo mismo pasó con Uchulú, que para mí es una persona que se va a desfasar con el tiempo . Creo que ‘HH’ es una moda, algo del momento. Nunca serán como el Chato Barraza, Tulio Loza y yo, que somos eternos. Nosotros estamos vigentes desde 1969 y de viejo me he hecho más popular. El único famoso es Dios”, dijo ‘Melcochita’ al portal ‘Wapa’.

NADA CON BROMAS SOBRE ACOSO

Sobre los repudiables comentarios de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar sobre un acoso del que fue víctima una menor de edad, Melcochita señaló que él nunca haría una broma en torno a este tipo de temas.

“Eso es sadismo, no es humor. Con eso no se puede hacer comedia y lo mismo sucede con el racismo y la homosexualidad. Ellos no tienen la culpa, sino la gente que los ve. Yo no haría bromas sobre esos temas. Por ejemplo, mi chiste es este: ‘Eres un zanahoria con zapato’. Ese es mi ‘tumbao’”, agregó.

Finalmente, Melchochita calificó a la popular dupla de Ricardo Mendoza y Jorge Luna como ‘personajes del momento y descartables’.