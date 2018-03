Melcochita: 'Mis únicas herederas serán mis hijas pequeñas' [VIDEO y FOTOS]

'Mis únicas herederas serán mis hijas pequeñas’, dijo ‘Melcochita’, tras conocer que el compositor Polo Campos dejó como beneficiarios a sus 7 hijos y su enfermera.



“En mi caso lo tengo muy claro, mis únicas herederas serán mis hijas pequeñas, ellas no pueden quedar desamparadas. En cualquier momento me puede pasar cualquier cosa y deben tener algo para el futuro. Todos mis otros hijos tienen su vida hecha, son grandes, tienen hijos y hasta nietos”, comentó el sonero.



¿Ya hiciste tu testamento?

Tengo algo hecho, pero lo he comentado con mi familia. También lo sabe Monserrat.



¿Ella también será tu heredera?

Bueno, ella no creo que necesite mucho, porque tiene sus terrenos en Sullana y puede vivir sin problemas. Pero yo sí me preocupo por mis hijas pequeñas.



¿Qué te parece la decisión de Polo Campos al designar a su enfermera como una de sus herederas, quien percibirá el 30 por ciento de sus regalías?

Me parece muy bien, porque esa mujer lo ha atendido por varios años, se ha preocupado por darle sus medicinas, bañarlo, mimarlo, tratarlo bien y hasta limpiarle el p..., y estoy seguro que son cosas que sus hijos no han hecho. Porque muchas veces se ha conocido que él se quejaba que estaba solo, que no lo visitaban. Es una decisión de gratitud con alguien que lo trató bien.



‘MUDOS’

Por otro lado, ni Florcita Polo ni sus otros hermanos han querido pronunciarse por la última voluntad de su padre, al dejarle el 30 por ciento de sus regalías a la enfermera Andrea Bautista. (E.C.)

Melcochita