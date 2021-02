COMO UNA MALDICIÓN. Pablo Villanueva se encuentra muy afectada tras enterarse de la muerte de Jacky, la hija de su exesposa Mery Espinoza. El cómico conversó con el diario El Popular e indicó que siente que cayó una maldición sobre su familia.

Pablo Villanueva crío a Jacky como si fuera su hija. “A Jacky siempre la he querido mucho, igual que a su hermana Elizabeth. Las he criado como mis hijas, por eso me decían papá, porque padre no es el que engendra sino el que cría. Tengo los mejores recuerdos de tanto amor que le he dado y lo que ella me ha dado”, comenta al mencionado diario.

Melcochita indica que la joven fue diagnosticada con cáncer. “Mi hija Jacky partió luego de batallar contra esa enfermedad llamada cáncer. No puedo creer que ya no esté con nosotros. Me encuentro muy triste, lloro de dolor… No puedo creer todo lo que está pasando a mi adorable familia, es como una maldición”, comenta.

Melcochita en EVDLV (Video: Latina)

Melcochita estuvo casado con Mery Espinoza por cerca de 14 años, la relación llegó a su fin porque el cómico empezó a salir con Monserrat Seminario. La mujer falleció en el 2009 producto de un aneurisma cerebral.

Pablo Villanueva continuó en contacto con las hijas de Mery. “Las que me interesan son Elizabeth y Jackie, que son mis hijas y con ellas tengo buena relación. Seguimos en contacto, voy a su casa a dejarles su dinero y, bueno, hay que seguir adelante”, indicó el cómico a este diario cuando falleció Mery.