El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ aplaudió el regreso del futbolista Christian Cueva a Alianza Lima y comentó que la va a ‘romper’. Además, lamenta que su amigo Mauricio Diez Canseco haya terminado su matrimonio con la cubana Lisandra Lezama.

“Me da gusto que Cuevita haya regresado a Alianza Lima, pues este año la va a ‘romper’. Aún no he conversado con él, pero sabe que lo apoyo y siempre estaré dispuesto a enviarle videos con mis mejores chistes para que los comparta con sus compañeros e ingresen relajados a la cancha”, comentó ‘Melcochita’.

¿No cree que es un retroceso en su carrera jugar en Perú?

Para nada. Él podría jugar en cualquier país y su presencia va a darle brillo e importancia al campeonato peruano. Además, tiene que ponerse en forma porque todos esperamos que vuelva a jugar por la selección y luchar para volver a clasificar a un mundial.

Hace unos días, Mauricio Diez Canseco anunció el fin de su matrimonio, ¿qué consejo le daría?

Lamento mucho que su matrimonio haya terminado, pero creo que no le va a durar mucho el luto, él siempre es un hombre positivo. Además, no es sonso, siempre se casa con bienes separados.

APLAUDE A LOS CÓMICOS AMBULANTES

El humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ celebra el regreso de ‘Los cómicos ambulantes’, sin embargo, espera que su contenido sea familiar y no grotesco.

“Los ambulantes son buenos en la calle, así que ahora vamos a ver cómo será en televisión porque es distinto. El léxico de televisión es diferente, en la calle puedes hablar lo que se te dé la gana, pero en la pantalla chica tiene que destacado y respetando los parámetros. Tiene que ser un programa diferente a los demás”, sostuvo Villanueva.

¿Aplaudes el regreso de ‘Los cómicos ambulantes’?

Sí. Ojalá se superen, tienen que sacar cosas nuevas y distinto.

Por cierto, Kike Suero dio una entrevista a ‘Día D’ y señaló que es un hombre cambiado, además, que ya no bebe...

Bueno, varias veces ha dicho que ha cambiado, pero la sangre llama al licor. Ha tomado tantos años, cuando trabajábamos juntos tenía que darle café. Además, si una persona toma 20 o 25 años, el cuerpo pide alcohol y ya se tiene que ir a una rehabilitación.

Kike negó que haya sido una persona alcohólica...

Siempre que lo llamo está con un cigarro y una lata (de cerveza). Es mi amigo, lo quiero y es tremendo cómico, pero no se cuida personalmente y se toma sus ‘aguas’. Yo también he tomado mis tragos, no digo que no, pero uno ya tiene sus años y tiene que comportarse, pero no por uno ni por la familia, sino por el público, quien es que te da de comer y dice quién es el bravo o no.

