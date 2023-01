Aunque el cómico Pablo Villanueva Melcochita vive un drama, pues pidió ayuda legal para que su nieto Jesús pueda salir de prisión, su hijo Hussein Villanueva rompió su silencio después de muchos años para reclamarle que también debe defenderlo cuando en algún programa hablan mal de él y lo califican como ‘vago y mantenido’.

“Una vez más siento vergüenza ajena que aparezca cada dos meses en televisión un pleito familiar y donde siempre me mencionan cuando yo no tengo nada que ver, y todo lo que dicen de mí es falso, es mentira”, señaló Hussein Villanueva, quien vive en Alemania desde hace 17 años.

¿Cuál es la molestia con tu padre Melcochita?

Que en el programa de Andrea (Llosa) digan que soy mantenido, un vago y mi papá ahí sentado no me defienda. Que diga que nunca me dio nada, que nunca me mantuvo, es lo único que pido. Nunca me ha ayudado. En tres ocasiones le pedí y me las negó. Es más, hace un par de años me compré un carro y mi papá salió con su broma ‘yo le compré el carro al manganzón’.

En alguna ocasión ha dicho que te ayudó para que viajes a Alemania...

Y eso es falso. La que me mandó mil dólares fue mi tía Lita, hermana de mi papá, y mis suegros me apoyaron. Él no me dio un sol.

¿Siempre fue así contigo?

Mi papá nunca me quiso llevar a Estados Unidos, toda mi vida he sentido que nunca me ha querido, fui el hijo que nunca quiso.

¿Por qué lo dices?

Me acuerdo que de chiquito me acercaba para abrazarlo y él siempre me empujaba, no quería, me decía vaya para allá. Luego se fue a Estados Unidos, regresó después de un tiempo para llevarse a mi hermana y mi mamá le dijo, también te lo llevas a él, y por eso fui a Estados Unidos.

Qué recuerdo tan duro...

Algo que nunca he contado es que cuando tenía 13 años y mi papá se separó del compromiso que tenía en Estados Unidos y que me criaba, entonces, me dijo en la calle ‘toma 40 dólares, me tengo que ir, tú ya ves qué haces’ y se fue con otra mujer. Me dejo solo y no lo volví a ver después de siete años.

¿Viviste solo a los 13 años?

Vivía en carros o edificios abandonados, comía en casas de mis amigos, me metí al boxeo y otros deportes para estar fuera de las calles de Nueva York, el deporte me salvó la vida. A mi mamá no la volví a ver después de 22 años.

Pero ahora ustedes tienen una buena relación...

Hace dos años estuvo en mi casa junto a Monserrat, en Alemania. Cada vez que está ebrio conmigo, llora y me pide perdón.

¿Le guardas rencor?

Sé perdonar, no le guardo rencor. Yo amo a Pablo Pedro Villanueva Branda, no a Melcochita porque no existe. Es fácil hacerse la víctima cuando tienes a todo el país que te apoya, lo quieren y por eso que no quiere hablar del pasado. Pero ahora me alegra que sea un verdadero padre con las bebes que tiene. Ahora es el padre que nunca fue en el pasado.

