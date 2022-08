El cómico Pablo Villanueva, Melcochita, se mostró muy molesto al conocer que su hija Yessenia Villanueva, quien se encuentra viviendo en los Estados Unidos, afirmó en sus redes sociales que su familia la ha abandonado. El destacado sonero afirma que le dio 6 mil dólares para costear su viaje y niega que le haya pedido que se los devuelva.

“No entiendo por qué dice esas cosas, yo creo que solo quiere figuretear, nadie le ha hecho nada, solo quiere llamar la atención. Yo he estado en Estados Unidos con ella, le he conseguido trabajo de cocinera en un local de un amigo y yo he presentado algunos videos donde hemos estado juntos estuvimos juntos con Susan, con Pablo, no está abandonada”, señaló Pablo Villanueva, Melcochita.

¿Es más, hasta dice que Monserrat le está cobrando un préstamo?

Nadie le ha prestado plata, nadie le está cobrando nada. Yo he gastado 6 mil dólares para que viaje, siempre me he preocupado por mis hijos, por mi familia. Ella me dijo que cuando empiece a trabajar me iba a pagar, pero es mi hija, si paga bien y sino, pues qué voy a hacer. Yo no le estoy cobrando.... pero no entiendo porque la ayudo y después sale quejándose. Yo estoy en otro mundo, quiero vivir tranquilo, y al parecer, ella quiere figuretear.

Siempre la has apoyado...

Claro, yo le compré la mototaxi con la que trabajaba, le compré las cosas para su casa, siempre le ha apoyado. Siempre he estado pendiente de mis hijos. Monserrat en su momento le llevó cocina y otras cosas más para su casa. Ahora que está allá en Estados Unidos está bacán, pues trabaja en el restaurante y trabaja con un payasito cantando, no entiendo qué le pasa.

APLAUDIÓ A SU HIJA YESSENIA

Hace unas semanas, Pablo Villanueva Melcochita aplaudió que su hija Yessenia se gane la vida trabajando en las calles de Lima y provincias cantando, pues él ya no puede mantenerla con una mensualidad. Asimismo, dice que regresó a los escenarios y se emocionó porque el público lo aplaudió de pie y sueña con morirse en un escenario.

“Me da gusto que mi hija Yessenia esté trabajando, pues hace noticia por algo bueno, ella no estafa ni roba a nadie, no se mete en problemas. Además, trabajar en la calle no es malo, lo malo es no trabajar. Figuras como Manolo Rojas, Kike Suero han surgido de la calle y ahora son estrellas. Además, ella actualmente tiene su pareja y está saliendo adelante con su esfuerzo”, enfatizó el sonero Melcochita.

Ahora estás dedicado a velar el futuro de tus hijas pequeñas...

Así es, ahora ya no puedo darle una mensualidad como antes porque estoy también pendiente de una de mis hermanas y tengo que velar por mis hijitas.

En las redes sociales te han criticado por eso...

Hay gente frustrada que usa cualquier pretexto para insultar, para atacar pero gracias a Dios tengo el cariño de muchas más personas, que me brindan su apoyo.

Acabas de regresar a los escenarios después de vencer al Covid, ¿cómo te fue?

De salud me encuentro muy bien, totalmente recuperado y el show fue algo espectacular haber hecho este show con mi compadre Miguelito Barraza, el local ‘Bianca’ estuvo lleno y la gente nos ha aplaudido de pie. Casi todos nos decían que nos extrañaban, que querían vernos en la televisión, pero por ahora eso no es posible, no nos han llamado. Así que seguiremos haciendo nuestros shows y divirtiendo al público. Sucede que solo quedamos Barraza y yo, pues el maestro Guillermo Rossini se ha retirado y Tulio Loza tiene un espacio pequeño en televisión.

