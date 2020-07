El cómico ‘Melcochita’ afirmó que denunciará judicialmente a una radio local, exigiendo el pago de los cuatro meses de sueldo que le deben, porque lo ha perjudicado económicamente y ahora debe el alquiler de su casa .

“Ayer hice una denuncia policial, pero en unos días se hará el trámite judicial. Me deben 4 meses, llamé al dueño y se hace el loco. Con ese dinero pagaría el alquiler de mi casa, ya me van a botar a la calle”, dijo.

También contó que los pocos ingresos que tiene apenas le alcanzan para comer. “No hay mucho trabajo y solo alcanza para la comida de mis hijitas”, añadió.

TEME DESALOJO POR NO PAGAR LA RENTA

‘Melcochita’, quien días atrás también anunció oficialmente su candidatura al Congreso de la República para las Elecciones 2021 tras ser invitado por el partido Perú Crece, ahora vive en una situación de angustia debido a que hace cinco meses que no puede cancelar la renta mensual de su vivienda, pues ha dejado de percibir aproximadamente el 85% de sus ingresos, pues lo que gana en los shows virtuales apenas le alcanza para vivir.

“Ya cinco meses que no pago porque no tengo la plata suficiente. Son casi 10 mil soles que se ha acumulado y aunque el dueño es buena gente, ya me habló y temo que en cualquier momento me den dos patadas en las cuatro letras y chau”, reveló el popular humorista en una entrevista a un medio local.

