‘Es una malagradecida’, dijo Monserrat Seminario , esposa de Pablo Villanueva ‘ Melcochita ’, al enterarse de que Patricia Tragodara lo llamó hipócrita y de solo haber llorado para las cámaras por la partida del ‘Gordo Casaretto’.

“La señora habla porque tiene boca. Primero que averigüe dónde estaba ‘Melcocha’, ha estado trabajando en provincias... No somos hipócritas, hemos ido a acompañar al señor Casaretto al velorio. Nosotros fuimos los primeros en llegar, la acompañamos cuando no había nadie ”, afirmó.

Ella dice que los invitó a la misa por el primer mes del fallecimiento.

No nos invitó ni a mi esposo ni a mí.

Gordo Casaretto y su esposa Patricia Gordo Casaretto y su esposa Patricia

Entonces, ¿por qué crees que se refiere así de ‘Melcocha’?

No sé, que se dedique a trabajar y a cuidar de su hija... que no se esté preocupando ni hablando de los demás, porque al final la gente no le va a dar de comer.

Al final todo estos comentarios generan un malestar...

Que agradezca que el único que se preocupaba por los eventos (a favor de Casaretto) es ‘Melcocha’ y que no esté hablando tonterías de mi esposo, porque si sigue hablando, yo le cierro la boca.

¿Finalmente, qué le dirías?

Que es una malagradecida, hemos hecho todo lo posible (con los eventos) para que su esposo esté bien... cuando se lanzó de cantante folclórica llamaba a cada rato a Pablo para que sea el padrino y él la apoyó.