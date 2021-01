’Melcochita’ molesto con noticia falsa sobre su muerte: “No hagan caso a esos imbé...”

A través de su cuenta de Facebook, Pablo Villanueva ‘Melcochita’ desmintió una noticia falsa sobre su muerte que empezó a rondar por redes sociales. El cómico expresó su molestia por estos rumores malintencionados sobre él.

‘Melcochita’ se mostró muy incómodo con la noticia falsa que empezó a viralizarse en Facebook, por lo que pidió que no hagan caso a este tipo de rumores.

Por otro lado, ‘Melcochita’ indicó a sus seguidores que, el día que le suceda algo, la encargada de dar la noticia será su esposa Monserrat Seminario.

“No hagan caso a esa gente lo único que quieren es publicidad y que ponen estupideces en sus redes sociales el día que a mi me pase algo la que va a dar la noticia va hacer mi esposa Montserrat no hagan caso a esos imbéciles que no tienen nada que hacer”, escribió ‘Melcochita’ en su página de Facebook.

Asimismo, ‘Melcochita’ realizó un par de transmisiones en vivo para comunicarse con sus seguidores que se preocuparon por la noticia falsa sobre su supuesta muerta.