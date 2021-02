SE DEFIENDE. Melcochita salió al frente para defendese de la avalancha de críticas de las que fue blanco tras difundir unas fotos en un lujoso auto Audi, valorizado en nada menos que 90 mil dólares.

En ese sentido, Pablo Villanueva aseguró que el vehículo no es suyo, sino de Rafael Fernández. “No me compré ningún carro, simplemente me tomé unas fotos y fue parte de un comercial que hice para la empresa del esposo de Karla Tarazona, porque ahora soy imagen de ‘Egg treme Perú’”, dijo el cómico en entrevista con Trome.

Asimismo, lamentó los ataques que recibió en redes sociales por considerar que su post fue ‘una cachetada a la pobreza’. “La gente me ha escupido veneno... A las justas tengo para comer y comprarle su comida a mi perro, sin embargo, ya estoy acostumbrado a las críticas”, indicó el humorista.

Melcochita aseguró que las críticas son de ‘gente envidiosa que lo maletea’ y que por el momento su prioridad no es adquirir un auto ya que no maneja.