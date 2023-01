Después de que Hussein Villanueva confesara que Melcochita, su padre, lo abandonara con 40 dólares en las calles de Nueva York, el actor cómico y sonero habló sobre el polémico momento.

En una entrevista exclusiva para Trome, Pablo Villanueva reveló que olvidó esa parte de su vida, pero dejó en claro que ama a Hussein y a resto de sus hijos. Además, confesó que disfrutó buenos momentos con ellos en 2022.

“ La verdad, no me acuerdo, pero solo quiero decir que amo a todos mis hijos y tenemos una buena relación , los problemas quedaron atrás, hoy nos llevamos muy bien. El año pasado estuve con Susan, Pablo y Yessenia en Estados Unidos”.

Sobre la situación económica de Hussein, expresó lo siguiente: “ Hussein también está bien en Alemania, se ha comprado su carrazo, trabaja en una importante empresa automotriz“.

Melcochita reconoce que rechazaba a su hijo Hussein de niño: “Jugaba con muñecas y me molesté”

El sonero reconoció que en algún momento de su vida se portó mal con sus hijos y no les dio el cariño que merecían. En especial se refirió a Hussein, a quien rechazaba de niño por jugar con muñecas.

“Lo que pasa que de niño jugaba con muñecas y su hermano Pablo me contó, yo me molesté y cuando se acercaba a besarme o saludarme, lo rechazaba. Él siempre se acuerda de eso, por eso habla así.... ¡Quién no se equivoca!”, expresó Pablo Villanueva.

