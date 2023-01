Un tenso momento vivió Pablo Villanueva Melcochita en el set de Andrea cuando discutió con uno de sus hijos radicado en Argentina , debido al caso de uno de sus nietos que se encuentra en prisión. El cómico le llamó la atención a este pariente suyo y le aclaró que ‘no vive del pasado’.

Durante el problema César Villanueva realizó una conexión en el programa para conversar sobre su hijo, que se encuentra preso. En un momento, Andrea Llosa le preguntó si tal vez que su hijo no haya tenido el cuidado de sus padres, haya causado que termine preso.

En un momento, Melcochita alzo la voz y dejó en claro su punto de visto y le pidió a su hijo a no vivir del pasado.

“Cállate un rato. Yo no vivo del pasado, vivo de lo que sigue, el pasado ya fue. Yo no vivo de los que dicen que si no me hubiese tirado para acá no me meten el gol y no me eliminan, ya me eliminaron. Que si no hubiese hecho no muere, ya murió vive de lo que sigue, estamos viendo por el nieto”, le aclaró Melcochita.

