Melcochita perdió la cabeza por venezolana y Monserrat lo botó de su casa | FOTOS

Pablo Villanueva , ‘Melcochita ’, terminó con su ropa en la calle, pues su esposa Monserrat Seminario lo botó de su departamento al enterarse de que le fue infiel y embarazó a una joven venezolana de 25 años, con quien tenía una relación a escondidas.

“Me siento decepcionada porque Pablo arruinó nuestra relación de 9 años. Estuve en las buenas y malas con él, pero me ha pagado de la peor manera y todo por una calentura”, expresó Monserrat sobre el engaño de Melchochita.

¿Es verdad que te engañó con una venezolana?



Sí. Desde hace unos meses ya lo notaba raro, no quería que lo acompañe a sus eventos y no dejaba que toque su celular. Hace una semana me llegaron unos mensajes de una rubia venezolana, quien me contó que estaba con Pablo y que tenía dos meses de embarazo. Él me ha dicho que no es su hijo, pero yo no me ‘chupo el dedo’.



¿Lo vas a perdonar?



No. Lo boté del departamento y saldré adelante sola por mis hijas.



AMENAZADO POR VENEZOLANA



Con el rostro desencajado, ‘ Melcochita’ reconoció que tuvo un ‘affaire’ con la rubia venezolana. “La tentación fue grande. Estoy arrepentido, porque por una calentura perdí a mi esposa y me botaron de mi casa. Monserrat es brava y no me quiere ni escuchar. Me ha dicho que estoy muerto para ella”, indicó ‘Melcochita’.

¿Reconocerás al bebé que está esperando la venezolana?



Los niños no tienen la culpa de nada, porque, así como fui ‘macho’ para meter ‘la pata’, ahora debo hacerme responsable. Martha (venezolana) quería que terminara mi relación con Monserrat y lo consiguió. Solo espero que Monserrat me perdone y deje volver a casa, porque mis días no serán los mismos sin mis hijitas, quienes se reían con mis chistes y bromas, como la de hoy por el ‘Día de los Inocentes’ ¡Imbeeeeeeeerbeeeee!