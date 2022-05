El cómico Pablo Villanueva, Melcochita, afirmó que está de acuerdo con el regreso de Paolo Guerrero a la selección para el repechaje a jugarse el próximo 13 de junio en Qatar pues aportará mucha experiencia y espera que el técnico Ricardo Gareca lo pueda convocar y vuelva a vestirse la casaquilla nacional.

“Paolo es un futbolista de clase mundial y con mucha experiencia, y si ha dicho que se encuentra recuperado de su lesión en la rodilla entonces Ricardo Gareca debe convocarlo y llevarlo al repechaje en Qatar, pues necesitamos más delanteros. El chico Gianluca Lapadula está jugando bien, es un buen futbolista y nos ha devuelto la esperanza pero no está de más que vaya Paolo”, comentó Melcochita.

Muchas personas opinan lo mismo que tú...

Es que no debemos darle ventaja a ningún equipo, pues teniéndolo ya recuperado pues es una alternativa. Quizás no vaya a ser titular, pero su presencia siempre pone nervioso al equipo rival. Además, nadie puede dudar de la entrega de Paolo Guerrero por la selección, y sería bueno que vaya como una pieza de recambio, pues tiene experiencia y mucha calidad.

¿Cómo va la venta del libro sobre tu vida ‘‘Vida, pasión y risas de Melcochita’ que lanzaste hace unos días?

Me dicen que está yendo bien, es un libro donde cuento toda mi historia, mi verdadera historia, desde los momentos más duros y difíciles de mi niñez, sobre la música, la actuación y las diversas vicisitudes que he atravesado en mi vida. Además, pensando siempre en la economía de la gente, solo se vende a diez soles, un precio accesible para el público que me quiere.

¿Detallas tu etapa como sonero y una figura reconocida a nivel mundial en la salsa?

Claro, tengo muchas historias y anécdotas que se plasman en el libro y cómo he compartido escenario con muchas figuras de Fania All Stars, tanto en Estados Unidos, Europa y hasta en el Japón.

Pero también hay otro libro sobre tu vida escrito en ingles...

Así es, hace poco me enteré que en Amazon están ofreciendo un libro que escribió sobre mi vida el doctor Frank Mark, donde se cuenta mi vida en Estados Unidos junto a mi hermana Lita Branda, una tremenda sonera, con quien hemos podido sobresalir en el arte. Ahí se cuenta sobre mi presentación en el programa de David Letterman, que es uno de los momentos más importantes de mi carrera.