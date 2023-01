Pablo Villanueva, Melcochita, reconoció que en el pasado rechazó a su hijo Hussein Villanueva, quien dijo que lo abandonó a los 13 años con 40 dólares en Estados Unidos, y que se equivocó, pero hoy asegura que tiene una buena relación con él y todos sus herederos . Además, espera que toda la controversia que se originó por su participación en el programa ’Andrea’ se termine y no se señale a su esposa Monserrat Seminario, porque ‘ella nada habló'

Melcochita, ¿fuiste un mal padre con Hussein como afirmó en la entrevista que dio a Trome?

Quizás sea cierto. Lo que pasa que de niño jugaba con muñecas y su hermano Pablo me contó, yo me molesté y cuando se acercaba a besarme o saludarme, lo rechazaba. Él siempre se acuerda de eso, por eso habla así.... ¡quién no se equivoca!

Pero era un niño que solo estaba jugando

Sí, pero uno siempre piensa mal ahora mira el ‘machazo’ que es. En ese tiempo, vivía en Estados Unidos con mis tres hijos, pero era ‘indu’ (indocumentado) y tenía una mujer que era mala, que maltrataba a mis hijos y no podía separarme, porque no sabía qué hacer en una tierra extraña con tres niños Pablo, Susan y Hussein.

¿Y lo dejaste en la calle con 40 dólares?

La verdad, no me acuerdo, pero solo quiero decir que amo a todos mis hijos y tenemos una buena relación, los problemas quedaron atrás, hoy nos llevamos muy bien. El año pasado estuve con Susan, Pablo y Yessenia en Estados Unidos. Hussein también está bien en Alemania, se ha comprado su carrazo, trabaja en una importante empresa automotriz.

Hussein dijo que tu esposa Monserrat es quien necesita ir al psicólogo.

Mira, Monserrat no se ha metido con ellos y no dijo que eran ‘mantenidos’ en el programa de ‘Andrea’. Ella estuvo al margen y quiero dar por concluido este capítulo, el libro ya se cerró, estoy bien con mis hijos y esposa.

¿Y ya fuiste a ver a tu nieto al penal?

Sí, le pedí que trabaje y sea fuerte. Sé que va estar en un pabellón donde podrá trabajar. Yo fui al programa a hablar de mi nieto y he podido compartir con él.

¿Esta situación no ha resquebrajado tu salud?

Estoy tranquilo, solo un poco de incomodidad porque se confunden las cosas del pasado con las actuales. Yo estoy muy bien con mis hijos y sin problemas, a todos los amos y deseo que estén bien.