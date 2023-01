Pablo Villanueva es el humano que le gusta ayudar. No le importa la edad que tenga él, ni la que tengan sus hijos. A él solo le interesa apoyarlos en todo. ‘Melcochita’ es la persona que da la cara a las críticas, se ‘come’ las burlas. Ahora se presentó públicamente en televisión para pedir que su nieto sea liberado de la prisión.

No es un secreto que ‘Melcochita’ ha sufrido por sus hijos, involucrados en distintos problemas. Pero pocos saben que Pablo se desahoga sin que nadie lo vea, sin llamar la atención de la prensa, sin fotografiado o grabado como podrían hacer otros para ‘facturar’ con el dolor.

Su esposa Monserrat ha pedido ayuda psicológica para el artista que a sus 86 años siegue solucionando problemas de sus hijos

“¿Has llorado a solas?... Por supuesto. Cuando murió mi vieja. No he llorado ante el público, pasa el tiempo y después te sacan el lloreo. En el cementerio, hice como que me fui y esperé que todo el mundo se fuera. Después regresé y me puse a ‘moquear’ en la tumba de mi vieja”, contó una vez Pablo en entrevista para el programa de Youtube ‘El Show del Emperador’.

‘Melcochita’ no solo es un gran artista cómico, también es compositor, músico y cantautor. Ha participado y actuado junto a artistas de la talla de Johnny Pacheco, Willie Colón, Tito Puente, Celia Cruz, entre otros. Pablo tiene 86 años y a pesar de los achaques propios de la edad, siempre aparece sonriente y fuerte como un roble.

Es padre de 11 hijos, pero son sus últimas tres pequeñas de su relación con su actual pareja Monserrat, las que le dan ese aliento para seguir erguido y no caminar ‘como perdonando al viento’. “¿Qué canción le cantarías a ellas?... Amores de mi vida, son mis tres hijitas, ellas me dan la vida y duro más con su amor…”, cantó en dicho programa.

Pablo es una persona que acumula estrés, pero bota todo eso a través de ‘Melcochita’. “Pablo es una persona normal. ‘Melcochita’ es alguien que no le gusta perder” , así se describió el artista aquella vez. Y es que él sabe que para durar mucho tiempo hay que saber separar las cosas. “El secreto para estar bien a los 86 años es no acumular los problemas” , comentó.

Pablo ha sufrido burlas y críticas, pero 'Melcochita' lo toma con humor y 'ambos' siguen de pie luchando en la vida.

Por eso, cuando estuvo en el programa de Andrea Llosa discutió con uno de sus hijos radicado en Argentina que estuvo enlazado a través de una llamada. “Cállate un rato. Yo no vivo del pasado, vivo de lo que sigue, el pasado ya fue”, señaló Pablo con esa experiencia de vida de los filósofos de la calle que dicen: ‘El pasado no se puede borrar, el futuro no se sabe, el presente es lo que se vive hoy’.

‘Melcochita’ hace reír, pero entre broma y broma aflora el sentimiento de Pablo. “¿Qué canción le cantarías a tus hijos mayores?... Ja, ja, ja, pues esa que dice: ‘Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande no se coman la comida, porque los mato, ayayay lo mato, por comerse la comida…” , cantó en el ‘Show del Emperador’.

Cualquier otro en su lugar se hubiera derrumbado. Por la presión mediática. Por sufrir infidelidades. Por los problemas familiares. Por el bullying. Y por que muchas veces, la sociedad no valora como se debe a un artista de su edad. Pero Pablo Villanueva sigue de pie, como un guerrero que no se doblega ante el tiempo, que extraña sus recuerdos de niño cuando no sufría tanto. Y ‘Melcochita’ solo pide que el día que se vaya de este mundo, lo recuerden con una canción: “Quisiera que volvieran los días de mi infancia, para vivir alegre y sin preocupación, quisiera que volviera los días tan felices…”